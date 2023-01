India vs New Zealand T20: हार्दिक पंड्या की नाराजगी के बाद बड़ा एक्शन, इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर पर गिरी गाज

India vs New Zealand T20: भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज इस समय 1-1 की बराबरी पर है. सीरीज का दूसरा मैच रविवार (29 जनवरी) को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया था. यह मैच फैन्स और दोनों टीमों के लिए बेहद निराशाजनक रहा. इस मैच से सिर्फ गेंदबाजों को ही खुशी मिली.

दरअसल, इस टी20 मैच में दोनों टीमें 100-100 रन के करीब ही पहुंच सकीं. बड़ी बात है कि इस पिच पर दोनों टीमें एक छक्का तक नहीं लगा सकीं. न्यूजीलैंड टीम ने इस मैदान पर खेलते हुए 100 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में भारतीय टीम को भी पसीना आ गया और वह बड़ी मुश्किल से आखिरी ओवर में जाकर 6 विकेट से मैच जीती.

'यह एक पिच सदमा देने वाली थी'

इस पिच को लेकर भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने भी अपनी नाराजगी जताई थी. मैच के बाद उन्होंने कहा था, 'ईमानदारी से कहूं तो यह एक विकेट सदमा देने वाला था. मुझे मुश्किल विकेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन ये दोनों विकेट टी20 के लिए नहीं बने थे.' शायद ही कारण है कि इकाना स्टेडियम मैनेजमेंट ने फैसला करते हुए पिच क्यूरेटर को हटा दिया है. यह जानकारी सूत्रों से मिली है.

Vice-captain @surya_14kumar remained unbeaten in a tricky chase and bagged the Player of the Match award as #TeamIndia registered a 6-wicket victory in Lucknow 👏👏



