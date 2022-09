Sri lanka vs bangladesh Asia Cup 2022: कैच छूटा, फिर नोबॉल पर मिला जीवनदान, श्रीलंका के कुसल मेंडिस ने इस तरह बांग्लादेश को खदेड़ा

Sri lanka vs bangladesh Asia Cup 2022: श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 में अपना पहला मैच हारने के बाद दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की है. यह मैच जीतकर टीम ने सुपर-4 स्टेज में जगह पक्की कर ली है. इस जीत के हीरो विकेटकीपर बैटर कुसल मेंडिस रहे, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में फिफ्टी लगाई.

दरअसल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को 'करो या मरो' वाला मैच खेला गया. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच को श्रीलंका ने 2 विकेट से जीत लिया और एशिया कप के सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई है.

प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मेंडिस

कुसल मेंडिस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने 37 बॉल पर 60 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. मेंडिस की यह पारी बेहद रोमांचक रही, क्योंकि इस पारी में उन्हें दो जीवनदान मिले थे. पहला खिलाड़ी की गलती से, तो दूसरा किस्मत से मिला था.

बता दें कि ओपनिंग आए कुसल मेंडिस का पारी के दूसरे ओवर में एक कैच छूटा था. यह जीवनदान बांग्लादेशी विकेटकीपर मुस्ताफिजुर रहीम ने दिया था. तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने दूसरा ओवर किया. इसकी आखिरी बॉल पर मेंडिस के बैट का किनारा लगकर कैच उठा, जिसे लेने के लिए विकेटकीपर रहीम ने दौड़ लगाते हुए डाइव भी लगाई, लेकिन उनकी ऊंगलियों पर बॉल लगकर जमीन पर गिर गई.

