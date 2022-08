KL Rahul Ind Vs Zim: जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में ओपनिंग में आए कप्तान केएल राहुल बना पाए सिर्फ 1 रन, फैन्स ने लगा दी क्लास

भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने नई रणनीति अपनाई. पहले वनडे में ओपनिंग के लिए शिखर धवन के साथ शुभमन गिल आए थे, तब कहा गया कि केएल राहुल को ओपनिंग करनी चाहिए क्योंकि उन्हें एशिया कप खेलना है. दूसरे वनडे में ऐसा ही हुआ, लेकिन केएल राहुल यहां पर फेल साबित हो गए और सिर्फ एक ही रन बना पाए.

जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे में पहले बैटिंग करते हुए 161 रनों का स्कोर बनाया. टीम इंडिया जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शिखर धवन के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने आए, फैन्स को यह फैसला अच्छा लगा क्योंकि चोट से लौटे राहुल को प्रैक्टिस की ज़रूरत थी.

लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी, पारी के दूसरे ही ओवर में विक्टर न्यायुची की बॉल केएल राहुल के पैड पर जा लगी. अंपायर ने इसे आउट करार दिया, केएल राहुल ने शिखर धवन के साथ चर्चा करने के बाद रिव्यू भी लिया लेकिन यह रिव्यू बेकार गया और टीम इंडिया के कप्तान को वापस लौटना पड़ा.

Bus kuch din ki bat hai KL ko bhi n krenge🤣🤣😂



Pant will be all format captain. — Surya Tiwari (@Swaggeer_45) August 20, 2022

फैन्स ने लगा दी केएल राहुल की क्लास

कप्तान केएल राहुल यहां फेल साबित हुए तो फैन्स नाराज़ हुए. एशिया कप से पहले केएल राहुल का फेलियर टीम इंडिया की चिंता बढ़ा सकता है. कुछ फैन्स ने लिखा कि क्यों भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा. कुछ फैन्स ने लिखा कि विराट कोहली और केएल राहुल अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने कहा कि कुछ दिन की बात और है, क्योंकि फिर केएल राहुल नहीं बल्कि ऋषभ पंत ही टीम इंडिया की कप्तानी किया करेंगे.

KL Rahul Why bro?

Giving so many heartbreaks!💔💔😭😥 — Kaarthi 🇮🇳❤🇷🇺,🇮🇱 (@Kaarthicherry) August 20, 2022

आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के बाद केएल राहुल मैदान से बाहर चल रहे थे. वह लगातार चोट से उबरने की कोशिश में थे और बाद में उन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था. केएल राहुल इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज़, वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ विदेशी सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले पाए थे.

जिम्बाब्वे दौरे से ऐन पहले उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया था, ऐसे में उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी. फैन्स को उम्मीद थी कि यहां पर केएल राहुल को अच्छी प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, ताकि एशिया कप में वह कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ क्योंकि पहले मैच में केएल राहुल की बैटिंग नहीं आई और अब दूसरे मैच में वह सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए.