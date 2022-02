KL Rahul Runout, Ind Vs Wi: रनआउट में गलती किसकी? राहुल ने कन्फ्यूजन में गंवाया विकेट, इस लिस्ट में हुए शामिल

KL Rahul Runout, Ind Vs Wi: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा वनडे अहमदाबाद में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बैटिंग की और उसकी शुरुआत काफी खराब रही. टीम इंडिया को तीन झटके काफी जल्दी लगे, उसके बाद उप-कप्तान केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया को संभाला. लेकिन बाद में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हुआ कि राहुल अपना विकेट गंवा बैठे.



टीम इंडिया की पारी के 30वें ओवर में जब भारतीय टीम लगातार लगे झटकों से उबर रही थी और राहुल-सूर्यकुमार में बेहतरीन पार्टनरशिप चल रही थी. तभी कीमार रोच की बॉल पर केएल राहुल ने डीप कवर में शॉट खेला और रन लेने के लिए दौड़ पड़े.

Unlucky for KL Rahul. Got run out on 49, wanted to take a 2 there, but he couldn't reach at time. pic.twitter.com/ahsI49A690