Ind Vs SL Asia Cup 2022: KL राहुल के विकेट पर सवाल, क्रीज से बाहर फिर भी LBW? फैन्स भड़के

एशिया कप-2022 में मंगलवार को भारत और श्रीलंका का मुकाबला हुआ. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग की और उसकी शुरुआत काफी खराब रही. टीम इंडिया के उप-कप्तान केएल राहुल एक बार फिर फेल साबित हुए और सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. केएल राहुल के विकेट को लेकर काफी विवाद भी हुआ, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद अंपायर ने अपना फैसला सुनाया.



टीम इंडिया की बैटिंग जब शुरू हुई, तब रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग पर आए. केएल पारी के दूसरे ओवर में ही अपना विकेट गंवा बैठे. महिष तिक्षाणा की स्विंग होती बॉल अंदर की तरफ आई और सीधा केएल राहुल के जूते पर जा लगी.



अंपायर ने थोड़ा इंतज़ार करने के बाद राहुल को आउट करार दिया, लेकिन टीम इंडिया ने यहां पर रिव्यू लिया. दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि केएल राहुल के जूते पर जब बॉल लगी तब वह क्रीज़ से बाहर थे, यानी उनका पैर स्टम्प से काफी आगे था. ऐसे में फैसले पर सवाल खड़े हुए, हालांकि रिव्यू होने के बाद जब अंपायर्स कॉल आई तब आउट ही करार दिया गया.

KL Rahul was so well forward, yet umpire judged LBW🤔 3rd umpire not able to conclude with technology too n ball was missing clearly leg stump, Rohit even dismayed 🙈

Virat has to wait for 5 min to come n same minutes to go back 😜#INDvsPAK #INDvsSL #AsiaCupT20 #ViratKohli pic.twitter.com/kkGHYUK5Gl