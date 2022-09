KL Rahul: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया केएल राहुल का तूफान, स्ट्राइक रेट पर कर दी सबकी बोलती बंद

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले टी-20 मैच में भारतीय टीम की तूफानी बैटिंग देखने को मिली. रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज फेल साबित हुए, लेकिन टीम के उप-कप्तान केएल राहुल ने यहां कमाल कर दिया. केएल राहुल ने यहां 55 रनों की तूफानी पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स पर बरस पड़े.



ओपनिंग करने आए केएल राहुल ने शुरुआत से ही तेज़ी से रन बनाने शुरू किए और एक तरफ से रनों की बरसात जारी रखी. अपनी 35 बॉल की पारी में केएल राहुल ने कुल 55 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भी यहां 157 से अधिक का रहा, जो काफी चर्चा में रहता है.



अपनी पारी के दौरान केएल राहुल ने फ्लिक करते हुए एक शानदार सिक्स भी जड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. केएल राहुल के इस शॉट को लंबे वक्त में सबसे बेहतरीन शॉट में से एक गिना जा सकता है.

Whip(K)lash Rahul! 👌 👌



How about that for a SIX! 👏 👏



Follow the match 👉 https://t.co/ZYG17eC71l #TeamIndia | @klrahul



Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvAUS match on @StarSportsIndia pic.twitter.com/UwwUDArHiP