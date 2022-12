IND vs BAN 1st ODI: एक पल में हीरो से विलेन बने केएल राहुल, फैन्स ने जमकर लगाई क्लास

IND vs BAN 1st ODI: बांग्लादेश दौरे पर पहुंची भारतीय टीम ने अपना आगाज हार के साथ किया है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को ढाका में खेला गया. मैच काफी रोमांचक हुआ, जिसमें मेजबान बांग्लादेश ने एक विकेट से जीत दर्ज की.

दरअसल, यह मैच कुछ ऐसा हुआ, जिसमें बतौर विकेटकीपर खेल रहे भारतीय प्लेयर केएल राहुल एक पल में हीरो से विलेन बन गए. मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की थी. तब टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज नहीं चल सका था.

राहुल ने पहले बैटिंग में दिखाया दम, बने हीरो

उस स्थिति में केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और दमदार फिफ्टी लगाई. उन्होंने 70 बॉल पर 73 रन जड़ दिए और टीम इंडिया को 186 रनों के स्कोर तक पहुंचाया. जबकि शिखर धवन 17 बॉल खेलकर सिर्फ 7 रन ही बना सके. कप्तान रोहित शर्मा ने 27 रन, तो कोहली ने 9 रन ही बनाए. ऐसे में राहुल फैन्स के बीच हीरो बन गए थे, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को कुछ अच्छे स्कोर तक तो पहुंचा ही दिया था.

Crunch moment comes, KL Rahul 💤 pic.twitter.com/ismWIeNPdR — Adi (suspended soul) (@aaditea_) December 4, 2022

Bangladesh won, congratulations to their main player KL Rahul. Well played. 👏 — ANSHUMAN🚩 (@AvengerReturns) December 4, 2022

आखिर में मिराज का कैच छोड़ राहुल बन गए विलेन

मगर मैच के आखिर में जब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ एक ही विकेट की तलाश थी, उस वक्त राहुल अपनी ही टीम के लिए विलेन साबित हो गए. उन्होंने आखिरी मौके पर मेहदी हसन मिराज का आसान सा कैच छोड़ा दिया था. इसके बाद ही नंबर-8 पर बैटिंग करने आए मेहदी हसन ने इस जीवनदान का फायदा उठाया और नाबाद 38 रन बनाते हुए बांग्लादेश टीम को एक विकेट से मैच जिता दिया.

यदि राहुल यह कैच लेते तो बांग्लादेश ऑलआउट हो जाती और टीम इंडिया यह मैच 31 रनों के अंतर से आसानी से जीत सकती थी. जब यह कैच छूटा था, तब बांग्लादेश को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी. कैच छूटने के बाद मिराज ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ नाबाद 51 रनों की पार्टनरशिप की और मैच ही पलट दिया.

यूजर्स ने इस तरह किया केएल राहुल को ट्रोल

मैच के बाद सोशल मीडिया पर केएल राहुल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. एक यूजर ने राहुल का फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आज तो रन भी स्कोर किए, फिर भी सारी गालियां मुझे (राहुल) ही क्यों मिल रही हैं.' एक अन्य यूजर ने कैच छोड़ने वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हम यहीं हार गए थे.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'केएल राहुल एक परफेक्ट बल्लेबाज नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह एक प्रतिबद्ध विकेटकीपर हैं. कैच छोड़ने के लिए पर्सनली बाउंड्री तक भाग कर आता है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'बांग्लादेश ने मैच जीत लिया है. अब उनके मुख्य खिलाड़ी केएल राहुल को बधाई. उन्होंने अच्छा खेल दिखाया.'

KL Rahul may not be a perfect batsman but he is a committed wicketkeeper. catch chhodne ke liye personally boundary tak bhag kar aata hai. 👏#indvsbang — Rofl Gandhi 2.0 🏹 (@RoflGandhi_) December 4, 2022