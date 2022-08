Virat Kohli in Asia Cup: 'कोहली के साथ सेलेक्टर्स भी डिप्रेशन में हैं क्या?', KRK का एशिया कप में विराट के सेलेक्शन पर सवाल

Virat Kohli in Asia Cup: भारतीय क्रिकेट टीम आज (28 अगस्त) एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी. टीम को अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है. यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

इस मैच से पहले ही पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आ गए हैं. हाल ही में कोहली ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि हाल ही में वह मानसिक तौर पर भी थोड़े कमजोर हुए थे. अब इसी बयान को लेकर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान तंज कसा है.

कमाल ने कोहली के टीम में होने पर सवाल उठाया

कमाल ने कहा है कि विराट कोहली ने खुद स्वीकार किया है कि वह मानसिक रूप से कमजोर हैं. वह डिप्रेशन में हैं. ऐसे में एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका सेलेक्शन कैसे हो गया? कमाल ने अपने ट्वीट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्टर्स से भी पूछा कि क्या वह भी डिप्रेशन में हैं.

कमाल ने ट्वीट में लिखा- मैं समझ नहीं पा रहा हूं. जब विराट कोहली ने खुद ही यह स्वीकार कर लिया है कि वह डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं. फिर ऐसी स्थिति में वह एशिया कप के लिए भारतीय टीम में क्या कर रहे हैं! क्या सेलेक्टर्स को भी डिप्रेशन की समस्या है?

I simply can’t understand, when #ViratKohli himself is accepting that he is having depression problem, then how he is in the team for #AsiaCup2022! Are selectors also having depression problem?