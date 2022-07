Jasprit Bumrah Ind Vs Eng Test: जसप्रीत बुमराह होंगे एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान, रोहित शर्मा बाहर

IND vs ENG Test: इंग्लैंड दौरे पर पहुंची टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. कोरोना पॉजिटिव पाए गए कप्तान रोहित शर्मा एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वह फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं. अब उनकी जगह टीम इंडिया की कप्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करते नजर आएंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ही यह जानकारी दी है. भारतीय बोर्ड ने बताया कि रोहित शर्मा फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुए हैं. ऐसे में वह एजबेस्टन टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है. साथ ही ऋषभ पंत को उपकप्तानी सौंपी गई है.

इंडिया और इंग्लैंड के बीच पिछले साल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी. तब कोरोना मामलों के चलते पांचवां टेस्ट नहीं हो सका था, जो अब खेला जाएगा. फिलहाल, सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 की बढ़त बना रखी है.

NEWS 🚨 - @Jaspritbumrah93 to lead #TeamIndia in the fifth Test Match against England.@RishabhPant17 will be the vice-captain for the match.#ENGvIND pic.twitter.com/ueWXfOMz1L