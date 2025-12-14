जसप्रीत बुमराह को क्या हुआ? टी20 सीरीज के बीच अचानक घर लौटे, अक्षर पटेल भी धर्मशाला मैच से रहे बाहर

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर (रविवार) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित हुआ है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी साउथ अफ्रीकी टीम को पहले बॉलिंग करनी पड़ी.

टी20 सीरीज के बीच ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमार होने के कारण तीसरे टी20 मैच में सेलेक्शन के लिए अनुपलब्ध थे. जबकि तेज गेंदबाजा जसप्रीत बुमराह भी टी20 सीरीज के बीच ही अपने घर लौट गए हैं. इसके चलते बुमराह भी इस मैच का हिस्सा नहीं बने. बुमराह चोटिल नहीं है और वो निजी कारणों से घर लौटे हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इसे लेकर अपडेट दिया.

🚨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬 - 𝟑𝐫𝐝 𝐓𝟐𝟎𝐈: 𝐃𝐡𝐚𝐫𝐚𝐦𝐬𝐡𝐚𝐥𝐚



Axar Patel is unavailable for the third T20I due to illness.



Jasprit Bumrah has gone back home for personal reasons and will be unavailable for the game. An update on him joining the squad for the remaining matches… — BCCI (@BCCI) December 14, 2025

बीसीसीआई की ओर से कहा गया, 'अक्षर पटेल बीमार होने के कारण तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे. जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारणों से घर वापस चले गए हैं और इस मैच में नहीं खेल पाए. बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जानकारी समय आने पर दी जाएगी.'

जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर टी20 मैच में अच्छा नहीं रहा था. बूम बूम बुमराह ने 4 ओवरों में 45 रन खर्च किए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. दूसरी ओर अक्षर पटेल ने 100 की स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए थे. साथ ही 3 ओवरों में 27 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया था.

तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन

तीसरे टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

