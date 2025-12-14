scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जसप्रीत बुमराह को क्या हुआ? टी20 सीरीज के बीच अचानक घर लौटे, अक्षर पटेल भी धर्मशाला मैच से रहे बाहर

अक्षर पटेल बीमार होने के चलते साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच का हिस्सा नहीं बन सके. दूसरी ओर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी सेलेक्शन के लिए अनुपलब्ध थे. बुमराह और अक्षर का प्रदर्शन दूसरे टी20 मैच में कुछ खास नहीं रहा था.

Advertisement
X
जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल तीसरे टी20 मैच में भाग नहीं ले सके. (Photo: SOPA Images)
जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल तीसरे टी20 मैच में भाग नहीं ले सके. (Photo: SOPA Images)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर (रविवार) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आयोजित हुआ है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी साउथ अफ्रीकी टीम को पहले बॉलिंग करनी पड़ी.

टी20 सीरीज के बीच ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमार होने के कारण तीसरे टी20 मैच में सेलेक्शन के लिए अनुपलब्ध थे. जबकि तेज गेंदबाजा जसप्रीत बुमराह भी टी20 सीरीज के बीच ही अपने घर लौट गए हैं. इसके चलते बुमराह भी इस मैच का हिस्सा नहीं बने. बुमराह चोटिल नहीं है और वो निजी कारणों से घर लौटे हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने इसे लेकर अपडेट दिया.

बीसीसीआई की ओर से कहा गया, 'अक्षर पटेल बीमार होने के कारण तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे. जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारणों से घर वापस चले गए हैं और इस मैच में नहीं खेल पाए. बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जानकारी समय आने पर दी जाएगी.'

Advertisement

जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल का प्रदर्शन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुल्लांपुर टी20 मैच में अच्छा नहीं रहा था. बूम बूम बुमराह ने 4 ओवरों में 45 रन खर्च किए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था. दूसरी ओर अक्षर पटेल ने 100 की स्ट्राइक रेट से 21 रन बनाए थे. साथ ही 3 ओवरों में 27 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

Aaron George
कौन हैं एरॉन जॉर्ज? जिन्होंने PAK के खिलाफ बल्ले से मचाई धूम 
Gautam Gambhir
गंभीर और उनके साथ दिखने वाली क्रिकेट गेंद की कहानी क्या है? 
Abhishek and Kohli
Abhishek Sharma तोड़ सकते हैं Virat Kohli का रिकॉर्ड! 
Suryakumar Yadav
Akash Chopra ने Suryakumar Yadav को लगाई फटकार! 
Team India U19 Players
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धो डाला, जीत में स्टार बने ये खिलाड़ी 

तीसरे टी20 में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन

तीसरे टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement