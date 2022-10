Ishan Kishan India vs South Africa: 'मेरे जैसा कोई छक्का नहीं मार सकता', मैच विनिंग पारी के बाद ईशान किशन

Ishan Kishan India vs South Africa: इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. सीरीज का दूसरा वनडे मैच रविवार (9 अक्टूबर) को रांची में खेला गया, जिसमें श्रेयस अय्यर और विकेटकीपर बैटर ईशान किशन ने मैच विनिंग पारी खेली.

ये ईशान किशन का घरेलू मैदान भी है. इस पर उन्होंने 84 बॉल पर 93 रनों की आतिशी पारी खेली. इस दौरान ईशान ने 7 छक्के और 4 चौके भी जमाए. सीरीज के इस दूसरे वनडे मैच में ईशान का स्ट्राइक रेट 110.71 का रहा.

ईशान ने मैच जीतने के बाद कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जो आसानी से स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं. यह उनकी ताकत होती है, लेकिन कोई भी प्लेयर मेरे जैसा छक्का नहीं मार सकता. मैं बहुत ही आसानी से छक्का मार लेता हूं. यही मेरी ताकत भी है.

छक्का मार सकते हैं, तो रोटेट की क्या जरूरत?

दरअसल, मैच के बाद ईशान ने कहा, 'कुछ प्लेयर्स का स्ट्रेंथ होते हैं रोटेट करना (स्ट्राइक)... किसी का छक्का मारना... मेरे जैसा कोई छक्का भी उतना जल्दी नहीं मार पाता है. मैं बहुत आसानी से मारता हूं. यह मेरी ताकत है. छक्के मारना. इसलिए यदि मैं छक्के मारकर अपना काम कर रहा हूं, तो फिर मैं स्ट्राइक रोटेट के बारे में नहीं सोचता.'

ईशान ने आगे कहा, 'मगर हां, ऐसी भी कोई पारी होगी, जिसमें रोटेशन की जरूरत होगी, जब दूसरे छोर से विकेट गिर रहे हों. इसके लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है. मगर यह भी है कि यदि आपकी ताकत छक्के मारने की है और आपकी बॉल भी मिल गई है, तो फिर रोटेशन की जरूरत नहीं है. बस एक छक्का मार दो.'

