Ishan Kishan Double Century: ईशान किशन के घर खुशियों का अंबार, बंटी मिठाइयां... सचिन-सहवाग ने जमकर तारीफ की

Ishan Kishan Double Century: वनडे क्रिकेट में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड बनाने वाले ईशान किशन के घर खुशियों का अंबार लग गया है. बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को दोहरा शतक लगाने के बाद से ही ईशान के घर में खुशियों वाला माहौल छाया हुआ है. उनके माता-पिता और रिश्तेदारों ने जमकर मिठाइयां बांटी.

उधर, दूसरी ओर क्रिकेट जगत में भी ईशान की जमकर तारीफ हो रही है. लीजेंड सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग समेत कई दिग्गजों ने ईशान की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं. बता दें कि ईशान वनडे में डबल सेंचुरी लगाने वाले चौथे प्लेयर बने हैं. इससे पहले सचिन, सहवाग और रोहित शर्मा भी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

ईशान के माता-पिता ने एकदूसरे को मिठाई खिलाई

ईशान बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं. जबकि वह घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं. दोहरे शतक के बाद पटना में जश्न का माहौल बना हुआ है. उनके घर में भी माता-पिता बेहद खुश नजर आए. लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. साथ ही ईशान के पिता प्रणव पांडे और माँ सुचित्रा सिंह ने एक दूसरे को भी मिठाई खिलाई और जश्न मनाया.

ईशान का जन्म 18 जुलाई 1998 को पटना में हुआ था. उनके पिता प्रणव कुमार पांडे पेशे से एक बिल्डर हैं. ईशान के क्रिकेटर बनने में उनके भाई राज किशन ने काफी मदद की. ईशान भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट को अपना आदर्श मानते हैं.

That’s the way to do it. Brilliant from Ishan Kishan. This is the approach that will do Team India a world of good. #INDvsBAN pic.twitter.com/PepchFwFF1

सचिन-सहवाग समेत दिग्गजों ने की तारीफ

सचिन और सहवाग ने भी ट्वीट कर ईशान को बधाई दी. मास्टर ब्लास्टर सचिन ने लिखा, 'आज आपने जो पारी खेली है, उसकी सराहना भी दोगुनी करने योग्य है.' सचिन ने कोहली की शतकीय पारी की भी तारीफ की. साथ ही सहवाग ने लिखा, 'इसे (दोहरा शतक) करने का यही सही तरीका है. ईशान किशन से शानदार पारी. यही वह एप्रोच है, जिससे टीम इंडिया वर्ल्ड में शानदार प्रदर्शन करेगी.'

A fabulous knock! 💯 A fabulous knock! 💯 The innings you played today deserves double the appreciation too @ishankishan51 ! Wonderful knock by @imVkohli as well. Many congratulations! pic.twitter.com/XX4PByDEj2

इस तरह ईशान ने खेली शानदार पारी

मैच में ईशान ने 131 बॉल पर 210 रन बनाए. जिसमें 24 चौके, 10 छक्के शामिल रहे. उन्होंने 126 बॉल में अपना दोहरा शतक पूरा किया. उनका स्ट्राइक रेट करीब 160 का रहा था. ईशान सबसे तेज दोहरा शतक जमाने वाले प्लेयर बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 134 बॉल पर दोहरा शतक जमाया था.

Take a bow Ishan Kishan. Fastest double hundred in the history of the game. This is the way that India has to adopt. Might not come off on a few days but any day a better approach. Such a joy to watch. #INDvsBAN pic.twitter.com/LZc9XCdFJF