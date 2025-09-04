एमएस धोनी पर इरफान पठान का 'हुक्का' वाला बयान बना इंटरनेट का नया मसाला, मीम्स की बारिश

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने साल 2020 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था. इरफान पठान ने इशारों में कहा था कि धोनी हुक्का पीते हैं. इरफान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे, जो पूर्व भारतीय कप्तान के कमरे में जाकर हुक्का सेट करते.

इरफान पठान को वो इंटरव्यू 5 साल पुराना है. लेकिन अब ये दोबारा वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई है.

MS Dhoni to Irfan Pathan:

Hookah* laaya pic.twitter.com/TflAAAjTZF — Udit (@udit_buch) September 2, 2025

Ambati Rayudu carefully burning a coal and mixing blueberry flavour hookah for Ms dhoni pic.twitter.com/gIXtVd7iFw जॉर्ज बैली ने क्या कहा था?

तब फैन्स ने भी जॉर्ज बैली के उस पुराने बयान को याद किया था. बैली ने कहा था, 'उन्हें शीशा या हुक्का पीना पसंद है. वे अक्सर अपने कमरे में इसे सेट करते थे और वहां ओपन-डोर पॉलिसी रहती थी. यानी कोई भी खिलाड़ी वहां जा सकता था और ज्यादातर समय वहां कई युवा खिलाड़ी मौजूद रहते थे. भारत या अन्य टीमों में आमतौर पर एक परंपरा होती है, लेकिन धोनी ने उसे तोड़ दिया.' — unplugged memer (@unpluggedmemer) September 2, 2025

Dhoni after dropping players who refused to set up hookah for him.😎



pic.twitter.com/rn6auAIiKV — DHFM™ (@183_off_145_) September 2, 2025

Bhuvi selected after making hookah for Dhoni... pic.twitter.com/a2Htb9EXEQ — Sir Isaac Newton (@SirNewton_27) September 2, 2025

🚨 After Dhoni, Ravindra Jadeja's Hookah has been revealed 😄.



> But unlike Dhoni, Jadeja’s Hookah was never a secret — he openly smoked it. #MSDhoni #irfanpathan pic.twitter.com/vKoNPzJC4b — IND Cricket & Memes (@INDCricketGuide) September 4, 2025

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बैली ने भी साल 2018 में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एमएस धोनी अक्सर हुक्का पीते थे और अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ इसका इस्तेमाल टीम को एकजुट रखने के लिए करते थे. जनवरी 2024 में धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमों वे दोस्तों के साथ हुक्का पीते दिखे थे.

Players who set up hookah for MS Dhoni. pic.twitter.com/OH4Hps2lpI — 𐒡υ८Һί੮Һ (@Vaiikartana) September 2, 2025

When the topic is about hookah

Ms dhoni : pic.twitter.com/suuifu5nfM — arpitrazj (@arpitsrivastvv) September 4, 2025

How dhoni felt after setting hookah by players 🥵#MSDhoni pic.twitter.com/ZgZqkX7veH — Prateek (@_Prateek07) September 2, 2025

Will I ever make it to the Indian cricket team?

Waiting for BCCI call… till then practicing only with hookah set...🏏💨#dhoni #ViratKohli #Hookah#irfanpathan pic.twitter.com/t9AbdDnQU2 — 0 GRAVITY (@feel0GRAVITY) September 4, 2025

ज्यादातर फैन्स का मानना है कि एमएस धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी टीम हित से जुड़े फैसले शायद ही हुक्के के आधार पर करते होंगे. लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट में कप्तान के साथ व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी समझ हमेशा सेलेक्शन में भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि इरफान पठान की बातें कहीं न कहीं उनके मन में छिपे मलाल को उजागर करती हैं.

धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते 3 आईसीसी खिताब

महेंद्र सिंह धोनी का शुमार भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन कप्तानों में होता है. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तीन आईसीसी खिताब जीते. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 जीतने में सफल रही थी. दूसरी ओर इरफान पठान ने भी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लिए और 2800 से ज्यादा रन बनाए.

