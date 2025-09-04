scorecardresearch
 

Feedback

एमएस धोनी पर इरफान पठान का 'हुक्का' वाला बयान बना इंटरनेट का नया मसाला, मीम्स की बारिश

महेंद्र सिंह धोनी और इरफान पठान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया. धोनी पर इरफान पठान का एक पुराना वीडियो इंटरव्यू इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है.

Advertisement
X
इरफान पठान के एमएस धोनी पर दिया गया बयान 5 साल बाद फिर सुर्खियां बटोर रहा है (Photo: AFP)
इरफान पठान के एमएस धोनी पर दिया गया बयान 5 साल बाद फिर सुर्खियां बटोर रहा है (Photo: AFP)

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने साल 2020 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था. इरफान पठान ने इशारों में कहा था कि धोनी हुक्का पीते हैं. इरफान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे, जो पूर्व भारतीय कप्तान के कमरे में जाकर हुक्का सेट करते. 

इरफान पठान को वो इंटरव्यू 5 साल पुराना है. लेकिन अब ये दोबारा वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बैली ने भी साल 2018 में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एमएस धोनी अक्सर हुक्का पीते थे और अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ इसका इस्तेमाल टीम को एकजुट रखने के लिए करते थे. जनवरी 2024 में धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमों वे दोस्तों के साथ हुक्का पीते दिखे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Dhoni and Irfan
Dhoni के फैंस ने Irfan Pathan को लगाई फटकार! 
Irfan Pathan and MS Dhoni
हुक्का विवाद पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं और धोनी साथ बैठकर पिएंगे 
Asia Cup 2018
दर्द से कराहते केदार जाधव ने बांग्लादेश को चटाई धूल, भारत ने यूं जीता था 2018 में एशिया कप 
Lalchand Rajput
पूर्व क्रिकेटर Lalchand Rajput बने UAE के कोच! 
Ravichandran Ashwin
'अपनी शर्तों पर...', IPL से र‍िटायर होने की वजह अश्व‍िन ने बताई, फ्यूचर प्लान भी किया शेयर  
Advertisement

ज्यादातर फैन्स का मानना है कि एमएस धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी टीम हित से जुड़े फैसले शायद ही हुक्के के आधार पर करते होंगे. लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट में कप्तान के साथ व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी समझ हमेशा सेलेक्शन में भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि इरफान पठान की बातें कहीं न कहीं उनके मन में छिपे मलाल को उजागर करती हैं.

धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते 3 आईसीसी खिताब
महेंद्र सिंह धोनी का शुमार भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन कप्तानों में होता है. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तीन आईसीसी खिताब जीते. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 जीतने में सफल रही थी. दूसरी ओर इरफान पठान ने भी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लिए और 2800 से ज्यादा रन बनाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement