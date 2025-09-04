एमएस धोनी पर इरफान पठान का 'हुक्का' वाला बयान बना इंटरनेट का नया मसाला, मीम्स की बारिश

टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने साल 2020 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया था. इरफान पठान ने इशारों में कहा था कि धोनी हुक्का पीते हैं. इरफान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि वो उन खिलाड़ियों में शामिल नहीं थे, जो पूर्व भारतीय कप्तान के कमरे में जाकर हुक्का सेट करते.
इरफान पठान को वो इंटरव्यू 5 साल पुराना है. लेकिन अब ये दोबारा वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई है.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बैली ने भी साल 2018 में एक इंटरव्यू में दावा किया था कि एमएस धोनी अक्सर हुक्का पीते थे और अपनी टीम के युवा खिलाड़ियों के साथ इसका इस्तेमाल टीम को एकजुट रखने के लिए करते थे. जनवरी 2024 में धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमों वे दोस्तों के साथ हुक्का पीते दिखे थे.
ज्यादातर फैन्स का मानना है कि एमएस धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी टीम हित से जुड़े फैसले शायद ही हुक्के के आधार पर करते होंगे. लेकिन यह भी सच है कि क्रिकेट में कप्तान के साथ व्यक्तिगत रिश्ते और आपसी समझ हमेशा सेलेक्शन में भूमिका निभाते हैं. यही वजह है कि इरफान पठान की बातें कहीं न कहीं उनके मन में छिपे मलाल को उजागर करती हैं.
धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते 3 आईसीसी खिताब
महेंद्र सिंह धोनी का शुमार भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन कप्तानों में होता है. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने तीन आईसीसी खिताब जीते. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 जीतने में सफल रही थी. दूसरी ओर इरफान पठान ने भी भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लिए और 2800 से ज्यादा रन बनाए.