Irfan Pathan MS Dhoni: महेंद्र सिंह धोनी ने किया इरफान पठान का करियर बर्बाद? गुस्साए फैन को इस तरह मिला जवाब

Irfan Pathan MS Dhoni: टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान इन दिनों लीजेंड्स क्रिकेट लीग में धमाल मचा रहे हैं. उनकी बैटिंग और बॉलिंग देखकर फैन्स काफी प्रभावित हुए हैं. इरफान अभी सिर्फ 37 साल के हैं, ऐसे में फैन्स काफी नाराज हैं कि उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया.

इरफान पठान अगले महीने यानी 27 अक्टूबर को 38 साल के हो जाएंगे. इरफान ने टीम इंडिया के लिए अपना पिछला मैच अक्टूबर 2012 में टी20 मैच खेला था. उस वक्त धोनी ही टीम के कप्तान थे. ऐसे में फैन्स काफी नाराज हैं और इरफान का करियर बर्बाद करने के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर आरोप लगा रहे हैं.

एक फैन ने धोनी को कोसते हुए एक ट्वीट किया और इरफान का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया. यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. मगर इरफान ने भी इस पर ऐसा जवाब दिया, जिसने सभी का दिल जीत लिया. इरफान के जवाब से उस फैन की भावनाएं भी आहत नहीं हुईं.

इरफान ने 29 की उम्र में आखिरी व्हाइट बॉल मैच खेला

दरअसल, एक फैन ने ट्वीट में लिखा, 'जब भी मैं इन लीगों (लीजेंड्स लीग) में इरफान पठान को देखता हूं, तो मैं धोनी और उनके मैनेजमेंट को और भी ज्यादा कोसता हूं. मैं यकीन नहीं कर पाता हूं कि इरफान ने अपनी 29 साल की उम्र में आखिरी व्हाइट बॉल फॉर्मेट (वनडे-टी20) खेला था.'

Don’t blame any one. Thank you for love ❤️