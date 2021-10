'अब बेटिंग कंपनियां भी IPL टीम खरीदने लगीं'... ललित मोदी ने BCCI पर लगाया आरोप 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें सीजन में 8 की बजाय 10 टीमें भाग लेने जा रही हैं. इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को दुबई में हुई नीलामी प्रक्रिया के बाद दो नई फ्रेंचाइजी टीमों का ऐलान भी कर दिया. लखनऊ फ्रेंचाइजी को आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप ने 7090 करोड़ रुपए में खरीदा था. वहीं, सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5625 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी खरीदी.

अब इस पूरी नीलामी प्रक्रिया पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने सवाल खड़े किए हैं. ललित मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा बीसीसीआई ने बेटिंग कंपनी को टीम खरीदने की परमिशन दे दी.

i guess betting companies can buy a @ipl team. must be a new rule. apparently one qualified bidder also owns a big betting company. what next 😳😳😳 - does @BCCI not do there homework. what can Anti corruption do in such a case ? #cricket