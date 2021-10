T20 WC, PAK Vs NZ: पाकिस्तान के खिलाफ कॉनवे का सुपरमैन कैच, देखें VIDEO

Devon Conway Catch: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान की जीत का सिलसिला लगातार जारी है. भारत को हराने के बाद न्यूजीलैंड को भी मात देने में पाकिस्तान सफल हुआ है और अब उसके सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता आसान बना है. भले ही जीत पाकिस्तान की हुई हो, लेकिन न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे ने मैच के दौरान इतना ज़बरदस्त मैच पकड़ा कि उन्हें सुपरमैन की ख्याति मिलने लगी है.

दरअसल, जब पाकिस्तान की पारी चल रही थी तब 11वें ओवर में मिचेल सैंटनर बॉल करने आए और मोहम्मद हफीज़ ने आगे बढ़कर शॉट खेल दिया. तब बाउंड्री पर खड़े डेवन कॉनवे ने अपने बाएं ओर दौड़ लगाई और एक लंबी जंप मारकर कैच को हवा में ही पकड़ लिया. कॉनवे के इस मैच को अभी तक इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच माना जा रहा है.

हालांकि, डेवन कॉनवे के इस कैच का उनकी टीम को फायदा नहीं हुआ और अंत में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से मात दी. पाकिस्तान की ये लगातार दूसरी जीत है. डेवन कॉनवे की इस कैच की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है और उनको लेकर मीम भी बन रहे हैं.

Is it a bird, is it a plane, it's Devon Conway! 🦸‍♂️



