T20 WC: PAK ने दिखाया दमदार खेल, क्या बनी T20 WC जीतने की सबसे मजबूत दावेदार?

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप के सुपर-12 राउंड को शुरू हुए एक हफ्ता होने को है और अब लगभग सभी टीमों ने मैच खेल लिए हैं. कुछ टीम ऐसी भी हैं जो अभी तक दो मैच खेल चुकी हैं, इन टीमों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है. पाकिस्तान ने अपने शुरुआत शानदार की है, पहले मैच में भारत को हराने के बाद उसने न्यूजीलैंड को भी मात दे दी है. ऐसे में अभी तक पाकिस्तान ने जैसा प्रदर्शन किया है, उससे उसे इस वर्ल्डकप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है.



पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में हर मोर्चे पर खुद को बेहतर साबित किया, फील्डिंग-बॉलिंग या फिर बैटिंग हर जगह पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर दिखी. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना कहर ढाया, बल्लेबाज़ी में कुछ हदतक दिक्कतें आई थीं लेकिन बाद में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर ने चीज़ों को संभाल लिया.



टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तानी टीम की ताकत?



पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी ओपनिंग जोड़ी है. कप्तान बाबर आज़म और विकेटकीपर बल्लेबाज़ मोहम्मद रिज़वान ने अभी तक के दोनों मैच में पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी है, इससे पहले भी दोनों टी-20 फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं. ऐसे में बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो या फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाना हो, दोनों ही मोर्चे पर बाबर-रिज़वान की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.



• मोहम्मद रिज़वान- 45 टी-20 मैच, 1177 रन, 51.17 औसत

• बाबर आज़म- 63 टी-20 मैच, 2281 रन, 47.52 औसत



बाबर आजम-मोहम्मद रिजवान की जोड़ी (टी-20 इंटरनेशनल)



• 17 पारी, 1009 रन, 63.06 औसत



मजबूत मिडिल ऑर्डर और फिनिशर



पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्डकप से ठीक पहले अपने स्क्वॉड में बदलाव किया था और शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया था. पाकिस्तान का ये दांव बिल्कुल सटीक साबित हुआ है, यही वजह है कि अब पाकिस्तान के पास तेज़ शुरुआत करने वाले ओपनर हैं तो वहीं मिडिल ऑर्डर में संभलकर खेलने वाले साथ ही वक्त पर तेज़ी से खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं.



न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में इसका नज़ारा दिखा, जब बाबर-रिजवान की जोड़ी ने अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी थोड़ा लड़खड़ाई और अंत में शोएब मलिक जैसे अनुभवी, आसिफ अली जैसे युवा ने टीम को जीत दिला दी.



पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर: मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, इमाद वसीम, आसिफ अली.



बॉलिंग और फील्डिंग में भी मज़बूत हुआ पाकिस्तान



पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी की हमेशा से ही तारीफ होती आई है, इस टी-20 वर्ल्डकप में भी ऐसा ही हुआ है. शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, शादाब खान ने शानदार बॉलिंग की है. शाहीन शाह आफरीदी की शुरुआती ओवर्स में बॉलिंग को खेलना हर किसी के लिए मुश्किल हो रहा है. इस पाकिस्तान बॉलर ने भारत के खिलाफ भी कहर ढाया था और रोहित, राहुल, विराट जैसे महत्वपूर्ण विकेट को अपने नाम किया था.

शाहीन शाह आफरीदी ने अभी तक दो मैच में चार विकेट ले लिए हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ-साथ सामने वाली टीम को रन बनाने से भी रोका है. दूसरी ओर भी हारिस रऊफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल किया, ऐसे में अगर आने वाले मैचों में पाकिस्तान की ये बॉलिंग जोड़ी अपना कमाल करती है तो उसे फायदा मिल सकता है.



क्या बोल रहे है एक्सपर्ट्स?

पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान है, यही वजह है कि एक्सपर्ट्स भी पाकिस्तान को इस टी-20 वर्ल्डकप का दावेदार मान रही है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शानदार लग रहा है, वह सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं. सामने वाली हर टीम उनके खिलाफ खेलने से बच रही होंगी, हर कोई सोच रहा होगा कि वो फाइनल से पहले बाहर चली जाएं.



Pakistan are looking exceptional .. They will reach the Semis .. all other teams will will hope to avoid them & pray that whoever gets them knocks them out before the final .. Love watching them play Cricket .. #T20WorldCup #Pakistan