IPL Media Rights: 'बहुत गलत हुआ रे देवा..', मीडिया राइट्स ऑक्शन पर बने मज़ेदार मीम्स

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) एक बार फिर सुर्खियों में है. सोमवार को आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन प्रक्रिया चल रही है और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं. आईपीएल 2023-2027 के लिए टीवी-डिजिटल राइट्स की बोली लगी और यह 44 हज़ार करोड़ तक चली गई. जब मीडिया राइट्स को लेकर दंगल चल रहा था, तब सोशल मीडिया पर भी फैन्स उत्सुक दिखे.

इस दौरान आईपीएल से जुड़े मज़ेदार मीम्स भी सामने आए है. लोग मज़े ले रहे हैं कि अब उन्हें एक और ऐप या ओटीटी का सब्स्क्रिप्शन लेना होगा. मीडिया राइट्स को लेकर सुबह से ही लड़ाई चल रही थी कि आखिर कौन-सी कंपनी यहां पर बाजी मारेगी. यहां पर मज़ेदार मीम्स देख सकते हैं...

Star sports reaction when sony win the #IPLMediaRights bid pic.twitter.com/3wU2sselFR — Saurav Anand (@Sauravanand0932) June 11, 2022

Me & my friend with 1 year subscription : pic.twitter.com/X6CwvxCntM June 12, 2022

Me & my friend with 1 year subscription : pic.twitter.com/X6CwvxCntM — dp (@dhruv1n) June 12, 2022

अभी तक आईपीएल मीडिया राइट्स स्टार-डिज्नी के पास थे, डिजिटल पर यह हॉटस्टार पर दिख जाता था. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें, तो अब टीवी राइट्स सोनी के पास गए हैं जबकि डिजिटल के राइट्स वायकॉम (रिलांयस) के पास गए हैं.

Hotstar out from bidding #IPLMediaRights

my friend with 1 year subscription :#IPL2023 pic.twitter.com/qYlOVOrRU2 — Gk (@ggkhnr) June 12, 2022

#IPLMediaRights

Whoever gets the media rights, just bring back the zoo zoo ads. pic.twitter.com/lmzHVbFDHj — One Tip One Hand🌍😎 (@VVMparody) June 11, 2022

People waiting for bid to get over meanwhile #IPLMediaRights pic.twitter.com/tPTRJOaMWb — saif shaikh (@saifs_99) June 11, 2022

बता दें कि आईपीएल 2023 से 2027 के लिए चार पैकेज में बोली लगाई गई है. जिसमें टीवी राइट्स, डिजिटल राइट्स, प्लेऑफ मैच के राइट्स और ओवरसीज शामिल हैं. सिर्फ टीवी और डिजिटल राइट्स से ही 44 हज़ार करोड़ से ज्यादा की कमाई हो गई है.