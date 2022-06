Venkatesh Prasad: ‘उखाड़...’, पाकिस्तानी यूजर ने किया ट्रोल तो भारतीय क्रिकेटर ने बंद कर दी बोलती

भारतीय टीम के स्टार बॉलर रहे वेंकटेश प्रसाद भले ही क्रिकेट से दूर हों, लेकिन वह अभी भी सुर्खियों में बने रहते हैं. वेंकटेश प्रसाद ने हाल ही में एक पाकिस्तानी ट्विटर यूज़र को ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती ही बंद कर दी. यूज़र ने वेंकटेश प्रसाद को आमिर सोहेल के साथ हुई उस ऐतिहासिक लड़ाई को लेकर ट्रोल करने की कोशिश की थी.



दरअसल, वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल के साथ हुए इस विवाद की तस्वीर शेयर की थी. उन्होंने लिखा था कि ये तस्वीर भारतीय क्रिकेट की एक खास तस्वीरों में से एक है. 1996 में बेंगलुरु में हुए वनडे मुकाबले में जब ये लड़ाई हुई, उसको लेकर वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल से बात की.

Yes dear Murad, I do.

He was arrogant in this image you posted, you need to see the next ball to know what arrogance can do-

Uproot which in Hindi means Ukhaad. https://t.co/EPqfgXm0tK