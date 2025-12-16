scorecardresearch
 
पप्पू यादव के बेटे भी खेलेंगे IPL, इस टीम ने ऑक्शन में खरीदा, मिली इतनी कीमत

पप्पू यादव का शुमार बिहार के धाकड़ नेताओं में होता है. पप्पू यादव के बेटे सार्थ रंजन घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. सार्थक अब आईपीएल के अगले सीजन में भी भाग लेने जा रहे हैं.

सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग में तूफानी बैटिंग की थी. (Photo: DPL T20/Getty)
अबू धाबी के एतिहाद एरीना में 16 दिसंबर (मंगवार) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए खिलाड़ियों की मिनी निलामी हुई. मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे रहे, जिन्हें 25.20 करोड़ रुपये में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने खरीदा. केकेआर ने श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को भी 18 करोड़ रुपये की कीमत में अपने साथ जोड़ा. अनकैप्ड प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा एक समान 14.20 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से जुड़े.

आईपीएल 2026 के लिए मिनी नीलामी में लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पर भी सफल बोली. सार्थक को तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम से जोड़ा. सार्थक का बेस प्राइस 30 लाख रुपये था और वो इसी कीमत पर शाहरुख खान की सहमालिकाना हक वाली केकेआर में शामिल हुए हैं. सार्थक पहली बार आईपीएल में दिखेंगे. अब आगामी आईपीएल सीजन में सार्थक केकेआर के लिए कितने मैच खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी.

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 में क्रिकेटर सार्थक रंजन का बल्ला जमकर बोला था. सलामी बल्लेबाज सार्थक रंजन ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए 11 मैचों की 10 पारियों में 55 के एवरेज से 495 रन बनाए, जिसमें चार अर्धशतक शामिल रहे. उनका बेस्ट स्कोर 82 रन रहा. सार्थक ने 56 चौके और 18 छक्के जड़. सार्थक डीपीएल 2025 मे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर रहे. सार्थक से ज्यादा रन अर्पित राणा (495) ने बनाए. 

29 वर्षीय सार्थक रंजन पिछले साल मार्च में उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने अपने पिता पप्पू यादव के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. सार्थक के पिता पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हैं. जबकि सार्थक की मां रंजीत रंजन कांग्रेस के टिकट पर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं.

दिल्ली के लिए कैसा है सार्थक का रिकॉर्ड?
सार्थक रंजन ने अब तक दिल्ली की ओर से घरेलू क्रिकेट में 2 फर्स्ट क्लास, 4 लिस्ट-ए और 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 28 रन बनाए हैं, जहां उनका एवरेज 9.33 रहा. लिस्ट-ए में उनके नाम पर 26.25 की औसत से 105 रन दर्ज हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने 66 रन बनाए हैं और उनका औसत 13.20 का रहा.

सार्थक रंजन ने नवंबर 2018 में हैदराबाद के खिलाफ अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. उस समय दिल्ली टीम की कप्तानी नीतीश राणा कर रहे थे. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2017 में ऋषभ पंत की कप्तानी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट-ए डेब्यू किया, उस मैच में गौतम गंभीर भी दिल्ली टीम का हिस्सा थे. वहीं, सार्थक ने जनवरी 2016 में वडोदरा के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया था. उस दौरान दिल्ली टीम की कमान गौतम गंभीर के हाथों में थी.

