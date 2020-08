IPL से पहले दिल्ली कैपिटल्स लेकर आया नया बॉलिंग कोच, 2009 का है 'चैम्पियन'

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रेयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया.

यह 40 साल का गेंदबाज हमवतन जेम्स होप्स की जगह लेगा. होप्स ने 2018 और 2019 में कैपिटल्स के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार निजी कारणों से टीम से नहीं जुड़ पाएंगे.

हैरिस ने कहा, ‘मैं आईपीएल में वापसी करके खुश हूं. यह आईपीएल ट्रॉफी हासिल करने के फ्रेंचाइजी के लक्ष्य में मदद करने का बहुत बड़ा अवसर है.’

📳 𝘈𝘭𝘦𝘳𝘵: 𝘈𝘥𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘢𝘤𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 📳



Former Australian fast bowler and IPL winner @r_harris413 has joined us as our new Bowling Coach for the #Dream11IPL 💪🏻



