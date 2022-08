Ind Vs Zim: जिम्बाब्वे दौरे से ठीक पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस प्लेयर की हुई एंट्री

भारत और जिम्बाब्वे के बीच 18 अगस्त से वनडे सीरीज़ की शुरुआत हो रही है. कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में भारतीय टीम हरारे में प्रैक्टिस कर रही है और अब वनडे सीरीज़ की बारी है. लेकिन टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय भी है, चोटिल वाशिंगटन सुंदर के बाहर होने की वजह से टीम इंडिया में बदलाव हुआ है.

पहले वनडे मैच से ठीक पहले अब टीम इंडिया में वाशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट शामिल किया गया है. ऑलराउंडर शहबाज़ अहमद को उनकी जगह टीम में लाया गया है, शहबाज़ ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग-2022 में बेहतरीन प्रदर्शन किया था.

बीसीसीआई द्वारा एक प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी गई है कि ऑल इंडिया सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने वाशिंगटन सुंदर की जगह शहबाज़ अहमद को टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल किया है. वाशिंगटन सुंदर को इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए कंधे में चोट लगी थी, वह चोट की वजह से वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं.

UPDATE - Shahbaz Ahmed replaces injured Washington Sundar for Zimbabwe series.



