India vs Zimbabwe ODI: राहुल त्रिपाठी को मिलेगा डेब्यू का मौका! क्या होगी इंडिया-जिम्बाब्वे की प्लेइंग-11?

India vs Zimbabwe First ODI: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों जिम्बाब्वे दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला मुकाबला आज (18 अगस्त) खेला जाएगा. हरारे में होने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:45 बजे से शुरू होगा.

बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे की टीमें 6 साल बाद एकदूसरे के आमने-सामने होंगी. आखिरी बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच कोई इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को खेला गया था. तब हरारे टी20 मैच में भारत ने 3 रनों से जीत दर्ज की थी.

सीरीज के इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान केएल राहुल अपनी प्लेइंग-11 में राहुल त्रिपाठी को मौका दे सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो राहुल त्रिपाठी का यह इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू मैच होगा. राहुल त्रिपाठी को मौका देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर बैठाया जा सकता है.

धवन के साथ गिल कर सकते हैं ओपनिंग में शुरुआत

जबकि ओपनिंग में शिखर धवन के साथ शुभमन गिल शुरुआत करते नजर आ सकते हैं. कप्तान राहुल खुद चौथे नंबर पर बैटिंग करते दिखेंगे. जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन या संजू सैमसन में से किसी एक को मौका मिलना तय है. तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और आवेश खान कमान संभालते दिख सकते हैं. दीपक चाहर और प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका मिल सकता है.

यदि स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें अक्षर पटेल के साथ कुलदीप यादव का कॉम्बिनेशन मैदान में उतर सकता है. स्पिन ऑलराउंडर में दीपक हुड्डा भी नजर आ सकते हैं. ऐसे में बांग्लादेश को लगातार दो सीरीज (वनडे, टी20) में हराकर आ रही जिम्बाब्वे के लिए चुनौती आसान नहीं होगी.

