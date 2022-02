Ind vs Wi 1st T-20: पहले टी-20 में भारत ने WI को 6 विकेट से हराया, अय्यर ने छक्का लगाकर जिताया मैच

Ind vs Wi 1st T-20: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत हुई है. वेस्टइंडीज़ द्वारा दिए गए 158 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर ही पा लिया. टीम इंडिया के वेंकटेश अय्यर ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई और अब तीन मैच की टी-20 सीरीज़ में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है.

अपने डेब्यू में ही कमाल करने वाले रवि बिश्नोई को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला. रवि बिश्नोई ने अपने चार ओवर में 17 रन दिए और दो विकेट लिए.

भारत को मिली थी शानदार शुरुआत (भारत का स्कोर- 18.5 ओवर, 162/4)

सिर्फ 158 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शानदार शुरुआत हुई. कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली और सिर्फ 19 बॉल में 40 रन बना डाले. रोहित के साथ ओपनिंग करने उतरे ईशान किशन इस मैच में थोड़े मुश्किल में दिखे और 42 बॉल में 35 रन बना पाए. अच्छी शुरुआत के बाद भी टीम इंडिया बीच में थोड़ी-सी लड़खड़ा गई थी.

Venkatesh Iyer hits the winning runs for #TeamIndia as we win by 6 wickets.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/aaE7FUOR9J