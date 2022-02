Ravi Bishnoi, Ind Vs Wi T20: रवि बिश्नोई से डेब्यू में हुई गलती, कैच पकड़ा लेकिन फिर भी हो गया छक्का

IND vs WI T20, Ravi Bishnoi debut: भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू का मौका मिलना आसान नहीं होता है. जिस भी प्लेयर को यह मौका मिलता है, तो वह धमाकेदार आगाज करना चाहता है. ऐसा ही डेब्यू का मौका लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी मिला, लेकिन उनसे डेब्यू मुकाबले में ही थोड़ी चूक हो गई.

दरअसल, रवि बिश्नोई को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 की सीरीज के पहले ही मैच में डेब्यू का मौका मिला. मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. वेस्टइंडीज ने 6 ओवर में एक विकेट गंवाकर 44 रन बना लिए थे.

Congratulations to Ravi Bishnoi who is all set to make his debut for Team India. @Paytm #INDvWI pic.twitter.com/LpuE9QuUkk

इस तरह हुई रवि से गड़बड़ी

यहां से पारी का 7वां ओवर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल लेकर आए. उनकी पहली ही बॉल पर निकोलस पूरन ने हवा में लंबा शॉट मारा. बाउंड्री पर रवि बिश्नोई बॉल को कैच करने के लिए तैयार थे. उन्होंने बॉल पकड़ भी ली थी, लेकिन उनसे एक गड़बड़ी हो गई. दरअसल, उनका पैर बाउंड्री को छू गया था. ऐसे में निकोलस पूरन आउट तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें छक्का मिल गया.

Ravi Bishnoi is Such a Outstanding fielder and he takes a brilliant catch, but his foot touches the ropes. Anyway don't disappoint Champ, mistake happens. pic.twitter.com/RQidn6Fdvs