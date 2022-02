Ind Vs Wi, 1st ODI Match: 1000वें वनडे में टीम इंडिया की जीत, रोहित ब्रिगेड ने वेस्टइंडीज़ को 6 विकेट से हराया

Ind Vs Wi, 1st ODI Match: टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए पहले वनडे मैच वेस्टइंडीज़ को आसानी से मात दे दी है. भारतीय टीम का ये 1000वां वनडे मैच था, साथ ही रोहित शर्मा के फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद ये पहला वनडे था. ऐसे में भारत के लिए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मिली 6 विकेट की ये जीत ऐतिहासिक रही.

कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ इस मैच में शानदार पारी खेली. सिर्फ 177 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित और ईशान ने बढ़िया शुरुआत दिलवाई और पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े. 51 बॉल में 60 रन बनाने के बाद रोहित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया, उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 1 छक्का लगाया.

क्लिक करें: नए अवतार में दिखे मोहम्मद सिराज, विकेट लेने पर मनाया रोनाल्डो जैसा जश्न

रोहित शर्मा के विकेट के बाद विराट कोहली भी (8 रन) अपना विकेट जल्दी गंवा बैठे. भारत की ओर से अंत में सूर्यकुमार यादव (34 रन नाबाद) और डेब्यू करने वाले दीपक हुड्डा (26 रन नाबाद) ने क्रीज़ पर टिककर जीत दिलवाई.

That's that from the 1st ODI. #TeamIndia win their 1000th ODI by 6 wickets 👏👏



Scorecard - https://t.co/6iW0JTcEMv #INDvWI pic.twitter.com/vvFz0ftGB9