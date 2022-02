Ind Vs Wi, Virat-Rohit DRS: 'मेरे हिसाब से OUT है', कोहली की बात मान रोहित ने लिया रिव्यू, BCCI ने डाला VIDEO

Ind Vs Wi, Virat-Rohit DRS: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में पहला वनडे मुकाबला खेला गया. तीन मैचों की इस सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने पहले बॉलिंग की. रोहित शर्मा के लिए बतौर फुल टाइम कप्तान ये नई शुरुआत थी, इस दौरान उनके लिए डीआरएस के कई फैसले सही साबित भी हुए.

मैच के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब रिव्यू लेने को लेकर कन्फ्यूज़न पैदा हुआ. लेकिन उस वक्त पूर्व कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा की मदद की और नए कप्तान ने उनकी बात मानकर रिव्यू ले लिया.

दरअसल, वेस्टइंडीज़ की पारी के 22वें ओवर में जब युजवेंद्र चहल बॉलिंग कर रहे थे, तब ब्रूक्स के बल्ले के पास से बॉल गुजरी और सीधा विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथ में चली गई. टीम इंडिया ने अपील की तो अंपायर ने उसे आउट नहीं दिया.

Virat Kohli helping and advising Rohit Sharma to take the review against Shamarh Brooks.



He literally heard the ball touching bat sound from mid off when others weren't sure.@imVkohli 👑🐐 pic.twitter.com/xZn2Z4OsW3