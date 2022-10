महिला एशिया कप: टीम इंडिया की धमाकेदार शुरुआत, श्रीलंका को रौंद प्वाइंट टेबल में टॉप पर पहुंची

महिला एशिया कप का आगाज़ शनिवार से हो गया है और टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में धमाकेदार शुरुआत की है. टी-20 मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रनों के बड़े अंतर से हराया है. इस मैच में भारत के लिए जेमिमा रोड्रिगेज़ ने 76 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसके दमपर टीम इंडिया 150 का स्कोर बना पाई.



श्रीलंका ने इस मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी, टीम इंडिया को यहां खराब शुरुआत मिली और स्मृति मंधाना (6) सस्ते में पवेलियन लौट गईं. इसके बाद टीम इंडिया को शेफाली वर्मा (10) रन बनाकर आउट हुईं. लेकिन जेमिमा रोड्रिगेज़ ने शुरुआत से ही श्रीलंका पर अटैक शुरू कर दिया.



जेमिमा ने अपनी पारी में 53 बॉल खेलीं, जिसमें 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 76 रन बनाए. उनके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 33 रनों की अहम पारी खेली. दोनों के बीच 92 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को मज़बूती दी. भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 150 का स्कोर बनाया.



.@JemiRodrigues scored a superb 7⃣6⃣ & bagged the Player of the Match Award as #TeamIndia beat Sri Lanka. 👏 👏



— BCCI Women (@BCCIWomen) October 1, 2022