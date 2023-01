IND vs SL 2nd T20: 'भाई क्या कर रहे हो...', अर्शदीप सिंह ने लगाई नो-बॉल की हैट्रिक, भड़के फैन्स

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) स्टेडियम में आयोजित हुआ. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया. भारत की ओर से इस मुकाबले में राहुल त्रिपाठी को डेब्यू का मौका मिला. वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भी स्वस्थ होने के बाद प्लेइंग-11 में वापसी की.

अर्शदीप ने पांच नो-बॉल फेंके

हालांकि अर्शदीप के लिए यह मुकाबला कुछ खास नहीं बीता. श्रीलंकाई पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में लगातार तीन नो-बॉल फेंक दिए. अर्शदीप के उस ओवर में कुल 21 रन बने. यही नहीं अर्शदीप ने अपने अगले ओवर में भी दो नो-बॉल फेंका. यानी कि अर्शदीप ने अपने दो ओवरों में ही कुल पांच नो-बॉल फेंक दिए.

अर्शदीप सिंह के इस प्रदर्शन से भारतीय फैन्स काफी हैरान रह गए. उन्होंने ट्विटर पर मीम्स के जरिए इस गेंदबाज को ट्रोल करने की कोशिश की. एक फैन ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो. वहीं एक ने कहा कि अर्शदीप कैसे-कैसे रिकॉर्ड बना रहे हैं. अर्शदीप ने अपने दो ओवरों के स्पेल में कुल 37 रन लुटा दिए.

Arshdeep Singh bowled hat-trick of no balls in an over. #ArshdeepSingh #INDvsSL pic.twitter.com/61DT1O3aQo

अर्शदीप सिंह अस्वस्थ होने के कारण मुंबई में हुए पहले टी20 में भाग नहीं ले पाए थे. अर्शदीप सिंह की जगह शिवम मावी ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. मावी ने अपने पहले ही गेम में छाप छोड़ते हुए कुल 22 रन देकर चार विकेट लिए थे. यह पदार्पण पर किसी भारतीय गेंदबाज का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था.

Arshdeep Singh bowled three consecutive no-balls in a T20I match. No bowler has bowled more no-balls than him in T20I history.#arshdeepsingh #INDvSL pic.twitter.com/qB1yNZxAFY