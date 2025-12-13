IND vs SA: धर्मशाला T20 शुभमन गिल के लिए आखिरी चांस? प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये 2 बदलाव

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को धर्मशाला में तीसरा टी20 मैच खेला जाना है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल पर सभी की नजर होगी. गिल के लिए प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बचाने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. अगर धर्मशाला में भी गिल का बल्ला खामोश रहता है तो टी20 वर्ल्ड कप (जो छह हफ्ते में शुरू हो रहा है) से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ‘प्लान बी’ पर स्विच कर सकता है.

धर्मशाला में होने वाले तीसरे टी20I से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल अचानक गर्म हो गया है. लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव और गिल अब सवालों के घेरे में हैं. तीसरे टी20I से लेकर टी20 वर्ल्ड कप तक भारत के पास सिर्फ आठ मैच बचे हैं. ऐसे में आलोचनाओं से घिरे मुख्य कोच गौतम गंभीर दो आउट-ऑफ-फॉर्म शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को एक साथ खिलाने का जोखिम नहीं उठा सकते.

कप्तान होने के नाते सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप तक छूट मिल सकती है, भले ही वह पिछले एक साल से खराब फॉर्म में हों. लेकिन यही छूट शुभमन गिल को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह टी20 ओपनर के रूप में पहली पसंद नहीं थे.

गिल को करना ही होगा कमाल

गिल को असाधारण प्रदर्शन करना होगा ताकि यह साबित कर सकें कि अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब सीरीज के बाद संजू सैमसन को बाहर कर गलती नहीं की. ऐसा नहीं होने पर संजू सैमसन की वापसी या फिर 165 की शानदार स्ट्राइक रेट वाले यशस्वी जायसवाल का न्यूजीलैंड सीरीज में शामिल होना तय माना जा रहा है.

प्रयोग से भी बचना होगा

हालांकि कोच गौतम गंभीर शायद इसे स्वीकार न करें, लेकिन दूसरे टी20I में अक्षर पटेल को नंबर तीन पर भेजना टीम मैनेजमेंट की एक बड़ी रणनीतिक चूक थी. यह गलती तीसरे मुकाबले में दोहराए जाने की संभावना नहीं है, जहां कप्तान के नंबर तीन पर लौटने की उम्मीद है.

इसी तरह, बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल के कारण शिवम दुबे का नंबर आठ पर उतरना भी एक गलत फैसला था, जिसे अगले मैच में सुधारने की जरूरत होगी.

क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा?

कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने लगातार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया है, लेकिन ऐसी भारतीय टीम में जहां नंबर आठ तक बल्लेबाजी अनिवार्य मानी जाती है, बाएं हाथ के कलाई स्पिनर को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है. धर्मशाला में भी कुलदीप को बाहर बैठना पड़ सकता है. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है.

लेकिन हो सकता है धर्मशाला में टीम मैनेजमेंट अर्शदीप और वरुण को रेस्ट देकर कुलदीप और हर्षित राणा को मौका दे. हालांकि, इसकी संभावना कम ही मानी जा रही है.

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया.

