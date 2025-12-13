scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SA: धर्मशाला T20 शुभमन गिल के लिए आखिरी चांस? प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये 2 बदलाव

तीसरे टी20I से शुभमन गिल के लिए तीन मैचों का निर्णायक ऑडिशन शुरू हो गया है. खराब फॉर्म के चलते उनकी जगह खतरे में है, जबकि सूर्यकुमार यादव को कप्तान होने के कारण राहत मिल सकती है. टीम मैनेजमेंट की रणनीतिक चूकों, कुलदीप यादव की संभावित अनदेखी और संजू सैमसन की वापसी की चर्चा के बीच धर्मशाला मुकाबला भारत के लिए बेहद अहम बन गया है.

Advertisement
X
शुभमन गिल टी20 में लगातार हो रहे हैं फेल (Photo: ITG)
शुभमन गिल टी20 में लगातार हो रहे हैं फेल (Photo: ITG)

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच रविवार को धर्मशाला में तीसरा टी20 मैच खेला जाना है. इस मुकाबले में टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल पर सभी की नजर होगी.  गिल के लिए प्लेइंग इलेवन में अपनी जगह बचाने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. अगर धर्मशाला में भी गिल का बल्ला खामोश रहता है तो टी20 वर्ल्ड कप (जो छह हफ्ते में शुरू हो रहा है) से पहले भारतीय टीम प्रबंधन ‘प्लान बी’ पर स्विच कर सकता है.

धर्मशाला में होने वाले तीसरे टी20I से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल अचानक गर्म हो गया है. लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव और गिल अब सवालों के घेरे में हैं. तीसरे टी20I से लेकर टी20 वर्ल्ड कप तक भारत के पास सिर्फ आठ मैच बचे हैं. ऐसे में आलोचनाओं से घिरे मुख्य कोच गौतम गंभीर दो आउट-ऑफ-फॉर्म शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को एक साथ खिलाने का जोखिम नहीं उठा सकते.

कप्तान होने के नाते सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप तक छूट मिल सकती है, भले ही वह पिछले एक साल से खराब फॉर्म में हों. लेकिन यही छूट शुभमन गिल को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह टी20 ओपनर के रूप में पहली पसंद नहीं थे.

यह भी पढ़ें: 'अनुशासन' में अर्शदीप का ब्रेक फेल, गिल का बल्ला गुल, सूर्या अस्त... हार के लिए गंभीर क्या अकेले दोषी?

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने हार के बाद दिया बड़ा बयान! 
Shubman Gill, Suryakumar Yadav
ओपनिंग और नंबर 3 से बिगड़ रहा गेम, जबरन प्रयोग से टीम कॉम्बिनेशन का बंटाधार 
IND vs SA 2nd T20i Mullanpur.
अर्शदीप का ब्रेक फेल, गिल का बल्ला गुल, सूर्या अस्त... हार के लिए गंभीर क्या अकेले दोषी? 
Shubman Gill and Suryakumar Yadav
गंभीर के प्रयोग पड़े भारी, कप्तान सूर्या और उप-कप्तान गिल फिर फेल, ऐसे जीतेंगे वर्ल्ड कप? 
Rohit Sharma and Virat Kohli are congratulated by India's captain Shubman Gill (2R) in this frame
BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ल‍िस्ट से होगा व‍िराट कोहली-रोहित शर्मा का ड‍िमोशन? शुभमन गिल का प्रमोशन... इस बैठक में ऐलान! 
Advertisement

गिल को करना ही होगा कमाल

गिल को असाधारण प्रदर्शन करना होगा ताकि यह साबित कर सकें कि अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति ने इंग्लैंड के खिलाफ एक खराब सीरीज के बाद संजू सैमसन को बाहर कर गलती नहीं की. ऐसा नहीं होने पर संजू सैमसन की वापसी या फिर 165 की शानदार स्ट्राइक रेट वाले यशस्वी जायसवाल का न्यूजीलैंड सीरीज में शामिल होना तय माना जा रहा है.

प्रयोग से भी बचना होगा

हालांकि कोच गौतम गंभीर शायद इसे स्वीकार न करें, लेकिन दूसरे टी20I में अक्षर पटेल को नंबर तीन पर भेजना टीम मैनेजमेंट की एक बड़ी रणनीतिक चूक थी. यह गलती तीसरे मुकाबले में दोहराए जाने की संभावना नहीं है, जहां कप्तान के नंबर तीन पर लौटने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: मुल्लांपुर में गौतम गंभीर के प्रयोग पड़े भारी, कप्तान सूर्या और उप-कप्तान गिल फिर फेल, ऐसे जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप?

इसी तरह, बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल के कारण शिवम दुबे का नंबर आठ पर उतरना भी एक गलत फैसला था, जिसे अगले मैच में सुधारने की जरूरत होगी.

क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा?

कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने लगातार दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान किया है, लेकिन ऐसी भारतीय टीम में जहां नंबर आठ तक बल्लेबाजी अनिवार्य मानी जाती है, बाएं हाथ के कलाई स्पिनर को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है. धर्मशाला में भी कुलदीप को बाहर बैठना पड़ सकता है. पांच मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है.

Advertisement

लेकिन हो सकता है धर्मशाला में टीम मैनेजमेंट अर्शदीप और वरुण को रेस्ट देकर कुलदीप और हर्षित राणा को मौका दे. हालांकि, इसकी संभावना कम ही मानी जा रही है.

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह.

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: क्विंटन डी कॉक,  एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, केशव महाराज, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement