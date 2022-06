Ind Vs Sa 1st T20 Match: बॉलर्स ने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया, 211 का स्कोर भी नहीं बचा पाए, अफ्रीका ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना

नई दिल्ली में गुरुवार (9 जून) को खेले गए पहले टी-20 मैच में भारतीय टीम की दक्षिण अफ्रीका टीम के हाथों करारी हार हुई है. नए कप्तान ऋषभ पंत की अगुवाई में खेल रही टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 211 का स्कोर बनाया था. जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका की तरफ से डेविड मिलर, रास्सी डुसेन ने ऐतिहासिक साझेदारी की और अफ्रीकी टीम को 7 विकेट से जीत दिला दी.



मिलर और डुसेन के तूफान में उड़े भारतीय बॉलर्स



अफ्रीकी टीम को टीम इंडिया ने 212 का लक्ष्य दिया था, जब अफ्रीकी टीम को 81 रन पर तीन विकेट गंवा दिए तब ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डेविड मिलर और रास्सी डुसेन ने 131 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की और टीम को जीत दिला दी.

डेविड मिलर ने यहां अपनी पारी में 31 बॉल में 64 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के जमाए. डेविड मिलर ने सिर्फ 22 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली थी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे तेज़ फिफ्टी है.



अफ्रीकी टीम ने किस तूफानी तरीके से इस लक्ष्य को हासिल किया, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टीम ने कुल 14 छक्के जमाए. जबकि सभी बल्लेबाजों ने मिलाकर 17 चौके भी जमाए.

