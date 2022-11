Sanju Samson: कब तक 'दर्शक' बने रहेंगे संजू सैमसन? पंत हो रहे फेल, मौका ना मिलने पर उठे सवाल

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 65 रनों से शानदार जीत हासिल की थी. इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया था, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. सैमसन की जगह ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को प्लेइंग-11 में तवज्जो दी गई, जो बल्ले से एक बार फिर फ्लॉप रहे. पंत 13 बॉल का सामना करते हुए महज 6 रन बना पाए. सैमसन ने अपना आखिरी टी20 मैच विंडीज दौरे पर खेला था, उसके बाद से उन्हें मौके का इंतजार है.

संजू सैमसन को नहीं मौका मिलने पर फैन्स के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटरों का भी रिएक्शन सामने आया है. पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने कहा कि संजू सैमसन को बेंच पर बिठाना टीम इंडिया के लिए सही नहीं है. कनेरिया का मानना है कि संजू वह शानदार बल्लेबाज हैं, जो टीम को अकले दम पर मैच जिता सकते हैं. कनेरिया ने यह भी कहा कि सैमसन भारत का नेतृत्व करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं.

There is no limit for Sanju fans, India or NZ Sanju fans everywhere 🤩.fan base Increasing day by day...all credit to selectors.#SanjuSamson #INDvsNZ pic.twitter.com/fEn0JlmWaR November 21, 2022

We can feel your pain @IamSanjuSamson You are the most deserving player to be in Playing 11.@BCCI Please don't ignore him.#SanjuSamson #BCCI pic.twitter.com/rBTdqg9ub7 — Prashant Mishra 🇮🇳 (@IAMPRASHANT24) November 21, 2022

कुछ दिनों पहले टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी संजू सैमसन को मौका नहीं देने पर सवाल खड़े किए थे. संजू सैमसन जैसे अन्य युवाओं को चांस दो. 10 मैच उसे दो. ऐसा नहीं कि दो मैच खिलाया और फिर निकाल दिया. बिठाओ दूसरे लोगों को. फिर10 मैच के बाद तय करो कि और अवसर देना है कि नहीं.'

Shame on selector team management and captain

""BCCI knows very well if pant not a vice captain in #indvsnzseries they not included in playing 11 ।so that's reason make vice captain by #BCCI #SanjuSamson #HardikPandya #RishabhPant sanju Samson deserve ahead #iyyer #pant #hooda pic.twitter.com/3eZxb6BOs5 — India (@HasmukhKatara5) November 21, 2022

@BCCI @RogerBinnyBCCI @vikrantgupta73

How many chances are we going to give to @RishabhPant17 ? He has got enough chances. At this level, if we could have given @IamSanjuSamson or @PrithviShaw that much amount of backing, they could have single handedly won us two T20 world cups — iamprs04 (@politraj98) November 21, 2022

पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सैमसन को जगह नहीं मिली थी. उसके बाद एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन के ऊपर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को तवज्जो दी गई. ये जरूर है कि संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिल था क्योंकि उस सीरीज में भारत ने अपनी दोयम दर्जे की टीम उतारी थी.

पंत ने 65 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 22.69 की औसत से 976 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में पंत ने 3 अर्धशतक लगाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर 65 रन रहा है. संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने अबतक भारत के लिए 16 टी20 इंटरनेशनल में 21.14 की औसत और 135.15 के स्ट्राइक रेट से 296 रन बनाए हैं.

वनडे इंटरनेशनल में पंत ने 27 मैचों में 36.52 की औसत से 840 रन बनाए हैं. इसके उलट संजू ने सिर्फ दस वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनके नाम पर 73.50 के एवरेज से 294 रन दर्ज हैं. आंकड़े साफ बताते हैं कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत की तुलना में काफी कम मौके मिले हैं.