Ind Vs Nz: टीम इंडिया को डबल झटका, चोट के चलते फील्डिंग करने नहीं आए दो खिलाड़ी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जारी है. रविवार को मैच का तीसरा दिन है और इस दिन टीम इंडिया को डबल झटका लगा है. बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल घायल हुए, जिसकी वजह से वह फील्डिंग करने नहीं आए.

मयंक अग्रवाल के अलावा शुभमन गिल भी फील्डिंग करने नहीं उतरे, ऐसे में दो खिलाड़ी फील्ड से बाहर रहे और अन्य खिलाड़ियों ने इनकी जगह फील्डिंग की.

बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि मयंक अग्रवाल को बैटिंग करते वक्त सीधे हाथ की कलाई पर चोट लगी थी, ये चोट दूसरी पारी में ही लगी थी. ऐसे में सावधानी बरतते हुए वह फील्डिंग करने नहीं उतरे हैं.

UPDATE - Mayank Agarwal got hit on his right forearm while batting in the second innings. He has been advised not to take the field as a precautionary measure.



Shubman Gill got a cut on his right middle finger while fielding yesterday. He will not be taking the field today.