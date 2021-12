Ind Vs Nz: श्रेयस अय्यर ने मारे लगातार दो छक्के, हक्के-बक्के रहे कैप्टन कोहली, Video

न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी मुंबई टेस्ट मैच में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है. रविवार यानी मैच के तीसरे दिन जब श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए, तब उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू कर दी. श्रेयस ने इस दौरान दो बॉल पर लगातार दो छक्के जड़े, जिसे देख कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गए.



दरअसल, टीम इंडिया की दूसरी पारी के 61वें ओवर में जब विलियम समरविल बॉलिंग करने आए, तब श्रेयस अय्यर ने उनपर धावा बोल दिया. ओवर की दूसरी और तीसरी बॉल पर श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर लगातार दो छक्के लगाए.



श्रेयस अय्यर के ये शॉट देखकर नॉन-स्ट्राइक एंड पर खड़े कप्तान विराट कोहली भी हैरान रह गए और श्रेयस को सराहने लगे.

