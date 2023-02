India vs new Zealand 3rd Match: टी20 में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 से हराया

India vs new Zealand 3rd Match: भारतीय टीम ने टी20 के इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. उसने न्यूजीलैंड को अहमदाबाद टी20 मैच में चारों खाने चित करते हुए 168 रनों से करारी शिकस्त दी. यह रनों के लिहाज से टी20 में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत है.

इससे पहले भारतीय टीम के नाम आयरलैंड को 143 रनों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी. यह मुकाबला 29 जून 2018 को डबलिन में खेला गया था. अब भारतीय टीम ने अपना इस जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है.

गिल ने खेली तूफानी शतकीय पारी

अहमदाबाद मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 234 रन बनाए. टीम के लिए शुभमन गिल ने 63 बॉल पर 126 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेली. गिल के अलावा राहुल त्रिपाठी ने 22 बॉल पर 44 और हार्दिक पंड्या ने 17 बॉल पर 30 रनों की पारी खेली. कीवी टीम के सामने जीत के लिए 235 रनों का टारगेट है.

As comprehensive as it gets 💪



India clinch the series 2-1 against New Zealand after a dominant display in Ahmedabad! #INDvNZ | 📝: Scorecard: https://t.co/CR0CCRQdoZ pic.twitter.com/naNCNERIpN