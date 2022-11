IND vs NZ 2nd T20: सूर्यकुमार यादव के धमाके के बीच दीपक हुड्डा ने किया ‘सरप्राइज’, भारत ने न्यूजीलैंड को ऐसे दी मात

भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 65 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है. माउंट माउंगानुई में हुए मैच में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट मिला था लेकिन पूरी टीम एक गेंद बाकी रहते ही 126 रन पर सिमट गई. भारतीय टीम की जीत में सूर्यकुमार यादव (नाबाद 111 रन) और दीपक हुड्डा (चार विकेट) ने अहम किरदार निभाया. दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा एवं आखिरी टी20 मैच 22 नवंबर को नेपियर में खेला जाएगा.

टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत काफी खराब रही और उसने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर फिन एलेन (0) का विकेट गंवा दिया. एलेन को भुवनेश्वर कुमार ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और डेवोन कॉन्वे ने 56 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला. वॉशिंगटन सुंदर ने डेवोन कॉन्वे (25 रन) को आउट करके यह पार्टनरशिप तोड़ी. दो विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड प्रेशर में आ गया और उसने लगातार अंतराल में विकेट खोए. इस दौरान जरूरी रन-रेट बढ़ता चला गया.

न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान केन विलियमसन ही कुछ संघर्ष कर पाए. विलियमसन ने 52 बॉल का सामना करते हुए 61 रन बनाए जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे. भारत की ओर से पार्टटाइम बॉलर दीपक हु्ड्डा ने 2.5 ओवर में 10 रन देकर चार विकेट चटकाए. खास बात यह है कि इन चार में से तीन विकेट दीपक हु्ड्डा ने 19वें ओवर में लिया. डेरिल मिचेल, ईश सोढ़ी, एडम मिल्ने और टिम साउदी को हुड्डा ने चलता किया. हुड्डा के अलावा युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज ने दो-दो विकेट चटकाए. दीपक हुड्डा ने इस शानदार बॉलिंग के चलते एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया. हुड्डा ऐसे पहले भारतीय बॉलर बन गए हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में चार विकेट लिए.

