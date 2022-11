Ind Vs Nz 2nd ODI: टॉस में देरी, दो बार घटे ओवर और सूर्या का मैजिक, भारत-न्यूजीलैंड के रद्द मैच में क्या-क्या हुआ?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेला जाने गया दूसरा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण रद्द करना पड़ा. न्यूजीलैंड की टीम तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से आगे चल रही है. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच मुकाबला बुधवार 30 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.



भारत अब तीन मैच की श्रृंखला जीत नहीं सकता लेकिन अंतिम एकदिवसीय मुकाबले में जीत के साथ श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगा. रविवार को अधिकतर समय बारिश होती रही या मैदान गीला रहा जिसके कारण दो बार मैच शुरू होने के बावजूद सिर्फ 12.5 ओवर का खेल हो पाया जिसमें भारत ने एक विकेट पर 89 रन बनाए.



दूसरी बार मैच जब रोका गया तो दोबारा शुरू नहीं हो पाया. इस समय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 42 गेंद में चार चौकों और एक छक्के से 45 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि सूर्य कुमार यादव 25 गेंद में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 34 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे.

The 2⃣nd #NZvIND ODI is called off due to persistent rain 🌧️



We will see you in Christchurch for the third & final ODI of the series.



Scorecard 👉 https://t.co/frOtF7L9O4 #TeamIndia pic.twitter.com/QODRMWTQEN