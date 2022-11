IND vs NZ 1ST ODI: शिखर धवन के साथ नाइंसाफी..? दमखम अब भी बाकी, न्यूजीलैंड के खिलाफ जोरदार पारी

न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में वनडे में कप्तान शिखर धवन का जलवा देखने को मिला. तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में धवन ने कीवी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 77 गेंदों का सामना करते हुए 72 रनों की जोरदार पारी खेली. धवन ने इस पारी के दौरान 13 चौके जड़े. धवन को टिम साउदी ने फिन एलेन के हाथों कैच आउट कराया.

धवन की इस पारी का ही नतीजा रहा कि भारतीय टीम को मुकाबले में अच्छी शुरुआत मिल पाई. धवन का बखूबी साथ दूसरे ओपनर शुभमन गिल ने निभाया और दोनों ने 23.1 ओवरों में कुल 124 रनों की पार्टनरशिप की. गिल ने 65 बॉल का सामना करते हुए 50 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के और एक चौका शामिल रहा.

धवन को टी20 टीम में जगह क्योंं नहीं?

5 दिसंबर को 37 साल के होने जा रहे शिखर धवन ने इस शानदार पारी के जरिए एक बार फिर बता दिया है कि उन्हें इग्नोर करना भारतीय टीम को भारी पड़ सकता है. धवन को तो वनडे क्रिकेट में मौके मिल रहे हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट में उन्हें बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है, जबकि केएल राहुल जैसे प्लेयर को लगातार चांस मिले हैं. खास बात यह है कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाने के बावजूद धवन को लगातार दूसरे साल टी20 विश्व कप में जगह नहीं मिली. धवन ने जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था.

पंत-रोहित-केएल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं

देखा जाए तो भारतीय टीम मैनेजमेंट टी20 क्रिकेट में लगातार केएल राहुल, ऋषभ पंत को बतौर ओपनर इस्तेमाल कर रही है. लेकिन दोनों ही कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप मे तो भारतीय ओपनर्स की हालत तो सबने देखा था. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल पूरी तरह फ्लॉप रहे थे.

