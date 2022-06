India vs Leicestershire: बच के रहना इंग्लैंड! प्रैक्टिस मैच में शमी की रफ्तार, जडेजा की फिरकी ने अंग्रेज़ों को घुमाया

भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा शुरू हो गया है और 1 जुलाई से भारत-इंग्लैंड का टेस्ट खेला जाना है. अभी टीम इंडिया लीसेस्टरशायर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है. यहां टीम इंडिया का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, खासकर टीम इंडिया के बॉलर्स ने कहर बरपाया है.



इंग्लैंड में टीम इंडिया के पेस बैटरी के साथ-साथ स्पिनर्स भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं. टीम इंडिया के बॉलर्स ने लीसेस्टरशायर को 244 पर ही ऑलआउट कर दिया. भारत की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और रवींद्र जडेजा ने विकेट झटके.



मोहम्मद शमी ने यहां तीन विकेट लिए, उनकी धारदार बॉलिंग के आगे विरोधी पानी मांगते नज़र आए. खास बात ये है कि मोहम्मद शमी ने ही लीसेस्टरशायर की ओर से खेल रहे चेतेश्वर पुजारा का विकेट भी लिया था.



That's Stumps on Day 2 of the practice match. #TeamIndia post 80/1 on the board in the second innings before the close of play, with @KonaBharat (31) & @Hanumavihari (9) in the middle. @ShubmanGill, meanwhile, scored a quickfire 38.



