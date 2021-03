लगातार फेल हो रहे राहुल पर भरोसा बरकरार, रोहित शर्मा के लिए इस खिलाड़ी को किया गया बाहर

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मैच के लिए रोहित शर्मा की भारतीय टीम में वापसी हुई है. रोहित शर्मा को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम में शामिल किया गया है. पहले दो मैचों में फ्लॉप रहने वाले केएल राहुल की जगह टीम में बनी हुई है.

केएल राहुल ने रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले ईशान किशन तीसरे नंबर पर उतरेंगे. कप्तान विराट कोहली को चौथे नंबर पर आना होगा. सीरीज के दूसरे मैच में सूर्यकुमार यादव ने डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे तीसरे मैच में टीम में उनकी जगह नहीं बनी है.

वहीं, टीम मैनेजमेंंट का केएल राहुल पर भरोसा कायम है. वह सीरीज के पहले दो मैचों में फ्लॉप रहे थे. वह पहले मैच में एक रन और दूसरे मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. इंग्लैंड टीम भी तीसरे मुकाबले में एक बदलाव के साथ उतर रही है. ऑलराउंडर टॉम करन की जगह तेज गेंदबाज मार्क वुड को शामिल किया गया है.

