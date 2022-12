IND vs BAN 2nd Test: 'डस्टबिन में डालो...', केएल राहुल के फ्लॉप शो पर भड़के फैन्स

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच मीरपुर के शेर-ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन वह पूरी तरह नाकाम रहे. इस टेस्ट की पहली पारी में केएल राहुल महज 10 रन बनाकर आउट हो गए. राहुल ने इस दौरान 45 गेंदों का सामना किया और सिर्फ एक चौका लगाया. राहुल को स्पिन गेंदबाज ताइजुल इस्लाम ने एलबीडब्ल्यू आउट किया.

हालांकि ऑन-फील्ड अंपायर ने शुरुआत में राहुल को आउट नहीं दिया, लेकिन ताइजुल ने अपने कप्तान शाकिब अल हसन से डीआरस लेने पर जोर दिया. रिप्ले में तीन रेड दिखाए गए और राहुल को आउट दे दिया गया. ताइजुल यहीं नहीं रुके. उन्होंने अपने अगले ही ओवर में उन्होंने शुभमन गिल का विकेट लिया, जिन्होंने चटगांव टेस्ट में शतक लगाया था.

केएल राहुल के एक बार फिर फ्लॉप रहने के बाद फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा. एक फैन ने लिखा कि राहुल टेस्ट क्रिकेट में भी फ्रॉड हैं. वहीं एक का मानना था कि राहुल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना चाहिए और अगर भारत को कोई टूर्नामेंट जीतना है तो उन्हें केवल आईपीएल में खेलने की अनुमति दी जाए.

KL Rahul should get married and shouldn’t be in the team.Scored 10 runs of 45 balls with SR 22.22.Taijul Islam is an underrated bowler who troubled and got out so many great batsman including Virat & Babar @Rizzvi73 @wwasay @leenacricket @SushantNMehta @vikrantgupta73 pic.twitter.com/yySjEz55Mm — Canadian Maple (@obaidr786) December 23, 2022

@klrahul continues to be the biggest fraud in test cricket too 🤣🤣 This man deserves to be thrown into the bin and only be allowed to play in IPL if India are to win any tournament #INDvBAN — Rishi Sinha (@sinharr443) December 23, 2022

KL Rahul seriously needs to go back to Domestic cricket, play Ranji and then make a comeback to Indian side!#INDvsBangladesh — Sarvagya Prateek (@storm___pegasus) December 23, 2022

Even Kl Rahul does not know why he is in playing XI !!! #INDvsBAN pic.twitter.com/2MfH1odgZg — D (@A7pha_) December 23, 2022

चटगांव टेस्ट की पहली में केएल राहुल 22 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए. इस दौरान उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया था और तीन चौके लगाए थे. इसके बाद दूसरी पारी में केएल राहुल के पास बड़ी पारी खेलने का मौका था. लेकिन वह 23 रन बनाकर आउट हो गए थे. दोनों पारियों में राहुल को खालेद अहमद ने ही चलता किया था.

Don't say anything to KL Rahul



He has tattoo



Favorism for being Kannada is effecting the Team

This Shit don't even deserve to play in club cricket but he's Captaining the Team just because he belongs to Coach's state#INDvBAN — Anshuman (@Anshuman84m2) December 23, 2022

KL Rahul is useless. Give me one good reason why he is in the squad. He should be dropped. #INDvsBangladesh — Harish Mohan (@harishm305) December 23, 2022

@klrahul the worst cricketer in the world out for 19 runs #INDvBAN @BCCI pls@remove #KLRahul immediately, save Indian cricket. Stop politics — Aditya Gaur (@aadizzz) December 23, 2022

मुकाबले की बात करें तो भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी को 227 रनों पर ढेर कर दिया. मोमिनुल हक ने सबसे ज्यादा 84 रनों की पारी खेली. वहीं नजमुल हुसैन ने 24 और लिटन दास ने 25 रनों की पारी खेली. भारत की ओर से उमेश यादव और आर. अश्विन ने चार-चार खिलाड़ियों को आउट किया. जवाब में भारत की भी शुरुआत काफी खराब रही और उसने 100 रन के अंदर ही चार विकेट खो दिए.