Ind Vs Aus: जडेजा का जादू... दूसरे दिन फंसे मैच को कैसे टीम इंडिया ने जीता, पढ़ें तीसरे दिन की पूरी कहानी

दिल्ली में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन जब खत्म हुआ था, तब लग रहा था कि यह मैच कहीं भी जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 1 रन की लीड मिली थी, दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो उसके पास 62 रनों की लीड थी और गेंद जिस तरह से टर्न हो रही थी लग रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया लीड को 150 पार पहुंचा देता है तो टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी.

लेकिन दूसरे दिन खेल खत्म होने पर जो टेस्ट फंसा हुआ लग रहा था, वह तीसरे दिन के शुरुआती कुछ घंटों में ही खत्म हो गया और भारतीय टीम ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली. भारत इस जीत के साथ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है, यानी अब टीम इंडिया सीरीज़ हार नहीं सकती है भले ही ड्रॉ हो जाए.

दिल्ली टेस्ट स्कोरबोर्ड (भारत 6 विकेट से जीता)

ऑस्ट्रेलिया: 263 और 113

भारत: 262 और 118/4

