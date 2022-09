Ind Vs Aus 2nd T20: रोहित शर्मा के तूफान के आगे नहीं टिके कंगारू, 8-8 ओवर के मैच में भारत ने AUS को रौंदा

मोहाली टी-20 में मिली हार का बदला टीम इंडिया ने नागपुर में लिया है. 8-8 ओवर के मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की है. भारत को 8 ओवर में 91 रनों का टारगेट मिला था, जिसे रोहित शर्मा की कप्तानी पारी के दमपर हासिल कर लिया. इसी के साथ तीन मैच की टी-20 सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है. 25 सितंबर को हैदराबाद में तीसरा टी-20 मैच होगा, जहां सीरीज का फैसला होगा.



91 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने यहां ताबड़तोड़ शुरुआत की. पहले ही ओवर में रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 20 रन लूट लिए थे, ये रफ्तार आखिर तक नहीं रुकी. कप्तान रोहित शर्मा ने यहां तूफानी पारी खेली और सिर्फ 20 बॉल में 46 रन बनाए. रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के जमाए.



भारत को आखिरी ओवर में 9 रन बनाने थे, तब दिनेश कार्तिक ने पहली बॉल पर 6 और दूसरी बॉल पर 4 रन बनाकर मैच को 4 बॉल शेष रहते ही खत्म कर दिया. टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने 10, विराट कोहली ने 11, सूर्यकुमार यादव 0, हार्दिक पंड्या 9 रन बनाए.

WHAT. A. FINISH! 👍 👍 WHAT. A. WIN! 👏 👏 @DineshKarthik goes 6 & 4 as #TeamIndia beat Australia in the second #INDvAUS T20I. 👌 👌 @mastercardindia | @StarSportsIndia Scorecard ▶️ https://t.co/LyNJTtkxVv pic.twitter.com/j6icoGdPrn



ऑस्ट्रेलिया की पारी



8 ओवर के मैच में किस तरह की शुरुआत की जाए यह हर टीम के लिए चिंता का विषय रहता है. ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी दबाव के बीच ताबड़तोड़ शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई. दूसरे ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने दो विकेट गंवा दिए थे और देखते ही देखते स्कोर 46 पर 4 हो गया.



ऑस्ट्रेलिया की ओर से कैमरून ग्रीन ने 5, ग्लेन मैक्सवेल 0, टिम डेविड 2 और एरोन फिंच 31 रन बना पाए. आखिर में एक बार फिर मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कमाल किया और 20 बॉल में 43 रन बना डाले. वेड ने चार चौके और 3 छक्के जड़े.

भारत की ओर से हर्षल पटेल काफी महंगे साबित हुए, जिन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर में 32 रन लुटवा दिए. हर्षल पटेल ने पारी का आखिरी ओवर भी डाला था, जिसमें 19 रन बन गए. चोट के बाद कमबैक कर रहे जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 2 ओवर में 23 रन दिए और एरोन फिंच का विकेट लिया.

Captain @ImRo45 led #TeamIndia's charge with the bat in the chase & was our top performer from the second innings of the 2nd #INDvAUS T20I. 🙌 🙌



Here's a summary of his batting display 🔽 pic.twitter.com/L3sO3ZCztA