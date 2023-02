India vs New Zealand Match: पृथ्वी शॉ के साथ फिर नाइंसाफी, हार्दिक पंड्या ने प्लेइंग-11 में इस प्लेयर को दिया मौका

India vs New Zealand Match: न्यूजीलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने एक बड़ा फैसला किया है. उन्होंने लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को आराम देकर उनकी जगह तेज गेंदबाज उमरान मलिक को प्लेइंग-11 में मौका दिया है.

इनके अलावा अपनी बारी का इंतजार कर रहे युवा ओपनर पृथ्वी शॉ एक बार फिर निराश हुए हैं. उनके फैन्स को भी निराशा ही हाथ लगी है. दरअसल, उन्हें घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बदौलत टी20 स्क्वॉड में तो शामिल किया गया, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिला.

पृथ्वी शॉ को इस सीरीज में मौका नहीं मिला

भारतीय कप्तान हार्दिक पंड्या ने सीरीज के पहले मुकाबले से ठीक पहले ही साफ कह दिया था कि पृथ्वी शॉ को अभी अपनी बारी का इंतजार करना होगा. मगर सीरीज में ही मौका नहीं मिलेगा, इस बात का पता नहीं था. पृथ्वी शॉ को सीरीज के किसी मैच में मौका नहीं मिला. इस तीसरे मैच में भी कप्तान पंड्या ने उन्हें बाहर बैठाया है.

तीसरे मैच में एक बदलाव हुआ है. टी20 सीरीज में भारतीय कप्तानी संभाल रहे हार्दिक पंड्या ने मैच के लिए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को आराम देकर उनकी जगह तेज गेंदबाज उमरान मलिक को प्लेइंग-11 में मौका दिया है.

#TeamIndia have won the toss and elect to bat first in the series decider match.



A look at our Playing XI for the game.



