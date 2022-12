India vs Bangladesh Test: केएल राहुल के साथ कौन करेगा ओपनिंग? ये हो सकती है भारत-बांग्लादेश की प्लेइंग-11

India vs Bangladesh Test: वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलना है. इसका पहला मैच आज चटगांव में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण पहले मैच से बाहर है.

ऐसे में उनकी जगह अब केएल राहुल कप्तानी संभाल रहे हैं. रोहित की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम के सामने ओपनिंग जोड़ी की समस्या हो गई है. इसमें समस्या ये है कि राहुल के साथ शुभमन गिल को मौका दिया जाए, या फिर बांग्लादेश में ही इंडिया-ए के लिए दो शतक लगाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाया जाए.

दो तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

ओपनिंग के बाद बैटिंग ऑर्डर में नंबर-3 की जिम्मेदारी उपकप्तान चेतेश्वर पुजारा ही संभालते नजर आएंगे. जबकि विराट कोहली चौथे नंबर पर मोर्चा संभालते दिखेंगे. इसके बाद मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन के साथ अक्षर पटेल नजर आ सकते हैं.

इस मैच में भारतीय टीम गेंदबाजी में दो ही तेज गेंदबाजों उमेश यादव और मोहम्मद सिराज के साथ उतर सकती है. इसका कारण है कि चटगांव की पिच के बैटिंग और स्पिन को मददगार साबित होने की संभावना ज्यादा है. ऐसे में अश्विन और अक्षर के अलावा तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव हो सकते हैं.

Test-mode 🔛



Preps done, all set for the #BANvIND Test 👌#TeamIndia pic.twitter.com/yqX2iDXYrm