Rohit Sharma ODI World Cup: रोहित शर्मा को पंसद आई आर अश्विन की सलाह, अब वनडे वर्ल्ड कप में लिया जा सकता है ये बड़ा फैसला

Rohit Sharma ODI World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में श्रीलंका को अपने घर में टी20 और वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी है. अब टीम इंडिया को अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलना है. सीरीज का पहला वनडे मैच बुधवार (18 जनवरी) को हैदराबाद में खेला जाएगा.

इस मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसी साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. यह वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में ही खेला जाना है. रोहित ने कहा कि उन्हें स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की वो सलाह पसंद आई, जिसमें उन्होंने वनडे मैचों को दो घंटे जल्दी शुरू करने की बात कही.

अश्विन ने दी मैच को 11.30 बजे शुरू करने की सलाह

दरअसल, भारत में अमूमन वनडे मैच दोपहर 1.30 बजे से शुरू होते हैं. इस कारण दूसरी पारी में ओस का असर मैच पर होने लगता है और गेंदबाजों को बॉलिंग करने में काफी परेशानी होती है. इस कारण टारगेट चेज करने वाली टीम को फायदा मिलता है. मगर अश्विन ने सलाह दी थी कि यदि वनडे मैचों को दो घंटे जल्दी यानी 11.30 बजे से शुरू किया जाए, तो मैच पर ओस का बिल्कुल भी असर नहीं होगा.

बता दें कि अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा था, 'आईसीसी अच्छी तरह जानता है कि ओस होगी. ऐसे में मेरी सलाह है कि मैच को आगे बढ़ाना चाहिए. यदि हम मैच को दो घंटे पहले 11.30 बजे शुरू करते हैं, तो ओस बिल्कुल भी मैच में नहीं आएगी. क्रिकेट फैन्स वर्ल्ड कप को प्राथमिकता देंगे और वर्ल्ड कप मैच 11.30 बजे से देखेंगे.'

