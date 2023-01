IND vs SL T20 Series: श्रीलंका के खिलाफ छा गई हार्दिक की 'न्यू टीम इंडिया', ये पांच सितारे रहे सीरीज के हीरो

हार्दिक पंड्या की अगुवाई में भारतीय टीम ने ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली. राजकोट में शनिवार को खेले गए सीरीज के तीसरे एवं निर्णायक मुकाबले में टीम इंडिया ने 91 रनों से जीत हासिल की. गौरतलब है कि टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने 2 रनों से जीता था, वहीं दूसरे मैच में श्रीलंका ने 16रनों से बाजी मारी. लेकिन सीरीज का तीसरा मुकाबला एकतरफा रहा.

टीम इंडिया के लिए यह टी20 सीरीज जीत काफी मायने रखती है. इस सीरीज में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर प्लेयर्स शामिल नहीं थे. ऐसे में युवा खिलाड़ियों को मौका मिला और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके यह बता दिया कि टीम इंडिया का भविष्य सुरक्षित हाथों में हैं. आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया...

1. अक्षर पटेल: बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने रवींद्र जडेजा की कमी नहीं खलने दी है. तीन मैचों की इस टी20 सीरीज में अक्षर पटेल ने 117 रन बनाए और 3 विकेट झटके. दूसरे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल ने जो धमाकेदार बैटिंग की, वह फैन्स के जेहन में काफी दिनों तक रहेगी. ऑलराउंड प्रदर्शन के चलते अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया.

For his all-round brilliance in the #INDvSL T20I series, @akshar2026 becomes the Player of the Series 👏👏#TeamIndia | @mastercardindia pic.twitter.com/x3lsTm51Ti