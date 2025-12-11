Wd,Wd,Wd,Wd... अर्शदीप सिंह की भटकी लेंथ-लाइन, टी20I में बना दिया शर्मनाक रिकॉर्ड

मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार (11 दिसंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया. मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वो पावरप्ले में विकेटों की झड़ी लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. भारतीय टीम पावरप्ले में सिर्फ एक विकेट ले पाई.

और पढ़ें

इस मुकाबले में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन काफी खराब रहा. अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में 54 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. अर्शदीप सिंह ने इस दौरान साउथ अफ्रीका की पाारी के 11वें ओवर में सात वाइड गेंदें फेंकी. उस ओवर में क्विंटन डिकॉक ने पहली गेंद पर छक्का लगाया. फिर अगली दो गेंदें वाइड रही.

उस ओवर की दूसरी लीगल गेंद पर कोई रन नहीं बना. इसके बाद अर्शदीप सिंह ने लगातार 4 वाइड गेंदें डालीं, जबकि आगामी तीन गेंदों पर क्रमश: 1, 2 और 1 रन बने. अर्शदीप की लेंथ-लाइन सही नहीं दिखी और उन्होंने एक गेंद और वाइड फेंकी. ओवर की आखिरी गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने एक रन दौड़ा.

अर्शदीप सिंह ने क्या रिकॉर्ड बना दिया?

देखा जाए तो, अर्शदीप सिंह ने उस ओवर में कुल 13 गेंदें डालीं और 18 रन खर्च किए. यह फुल मेम्बर्स टीम्स के किसी गेंदबाज का टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से सबसे लंबा ओवर रहा. अर्शदीप सिंह ने अफगानिस्तान के नवीन उल हक की बराबरी कर ली है. नवीन ने 2024 में जिम्मबाब्वे के खिलाफ हरारे टी20 मैच में एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी थीं. साउथ अफ्रीका के सिसंडा मगाला इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं.

Advertisement

टी20I में एक ओवर में सबसे अधिक गेंद (फुल मेम्बर्स टीम्स):

13- नवीन उल हक बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024

13- अर्शदीप सिंह बनाम साउथ अफ्रीका, मुल्लांपुर, 2025

12 - सिसंडा मगाला बनाम पाकिस्तान, जोहानिसबर्ग, 2021

साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने शानदार प्रदर्शन किया. डिकॉक ने 46 बॉल पर 90 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल रहे. यह भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा.

भारत के खिलाफ टी20I में उच्चतम स्कोर (साउथ अफ्रीकी बैटर)

106*- डेविड मिलर, गुवाहाटी, 2022

100*- रिली रोसो, इंदौर, 2022

90- क्विंटन डिकॉक, मुल्लांपुर, 2025*

81- हेनरिक क्लासेन, कटक, 2022

टी20I में भारत के खिलाफ सर्वाधिक फिफ्टी प्लस स्कोर

5- निकोलस पूरन (20 पारियां)

5- जोस बटलर (24 पारियां)

5- क्विंटन डिकॉक (12 पारियां)*

---- समाप्त ----