U19 Asia Cup: भारत-पाकिस्तान के बीच आज हाईवोल्टेज मुकाबला... वैभव सूर्यवंशी फिर काटेंगे गदर, कब-कहां देख पाएंगे मैच

क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है. इस बार एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 की बारी है, जिसमें दोनों देशों की टीम्स आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला 14 दिसंबर (रविवार) को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में होना है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे होगा और पहली गेंद 10.30 बजे फेंकी जाएगी.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वैभव ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 14 छक्के और 9 चौके की मदद से 95 गेंदों पर 171 रन ठोक दिए थे. वैभव यदि इस मुकाबले में चल गए तो टीम का काम आसान हो जाएगा. कप्तान आयुष म्हात्रे भी दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे, जो यूएई के विरुद्ध केवल 4 रन बना सके थे.

भारत में इस मुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क करने जा रहा है. SonyLIV ऐप और उसके वेबसाइट पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. aajtak.in पर भी आप इस मुकाबले से जुड़े अपडेट्स पढ़ सकते हैं.

दोनों टीमों ने की थी धांसू शुरुआत

भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस टूर्नामेंट में शानदार जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया था. भारत ने अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को 234 रनों से हराया था. मुकाबले में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 433 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 171 रन बनाए. इसके जवाब में यूएई की टीम 7 विकेट पर 199 रन ही बना पाई थी.

वहीं, पाकिस्तान ने भी अपने शुरुआती मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया. मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 50 ओवर में 3 विकेट पर 345 रन बनाए थे. पाकिस्तानी टीम के लिए सलामी बल्लेबाज समीर मिन्हास ने नाबाद 177 रन और अहमद हुसैन ने 134 रनों की शानदार शतकीय पारियां खेली थीं. इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने मलेशिया की टीम को महज 48 रन पर ढेर कर दिया और मुकाबला 297 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था.

बता दें कि एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत को पाकिस्तान, मलेशिया और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स हैं. दोनो ग्रुप से दो-दो टॉपी टीम्स सेमीफाइनल में पहुंचेगी. खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर को होना है.

अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत का स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन और एरॉन जॉर्ज.

स्टैंडबाय: राहुल कुमार, जे हेमचूडेशन, बीके किशोर और आदित्य रावत.

अंडर-19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम: साद बेग (कप्तान), अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली रजा, फहम उल हक, फरहान यूसुफ, हारून अरशद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद रियाजुल्लाह, नवीद अहमद खान, शाहजैब खान, तैयब आरिफ, उमर जैब और उस्मान खान.

भारतीय टीम के ग्रुप मुकाबले

12 दिसंबर: vs यूएई, आईसीसी एकेडमी, दुबई, (भारत की 234 रनों से जीत)

14 दिसंबर: vs पाकिस्तान, आईसीसी एकेडमी, दुबई

16 दिसंबर: vs मलेश‍िया, द सेवन्स, दुबई

नॉकआउट मुकाबलों का शेड्यूल

19 दिसंबर: पहला सेमीफाइनल (A1 vs B2), आईसीसी एकेडमी, दुबई

19 दिसंबर: दूसरा सेमीफाइनल (B1 vs A2), द सेवन्स, दुबई

21 दिसंबर: फाइनल

