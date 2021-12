Ind Vs Nz, Ajaz Patel: रिकॉर्डतोड़ एजाज पटेल, घर पर विकेट लेने के मामले में दो दिग्गजों को पछाड़ा

न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल मुंबई टेस्ट में एक स्टार की तरह सामने आए हैं. मुंबई में पैदा हुए एजाज पटेल ने वानखेड़े टेस्ट की पहली पारी में 10 विकेट झटककर एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और कुछ में बराबरी की.

एजाज पटेल इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं. इसके पहले जिम लेकर ने 1956 में इतिहास रचा था और फिर 1999 में अनिल कुंबले ने इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी.

एजाज पटेल अपने जन्मस्थान पर एक पारी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने. एजाज ने मुंबई में 119 रन देकर 10 विकेट लिए.

इसके पहले यह रिकॉर्ड श्रीलंका के स्पिनर मुथैय्या मुरलीधरन ने 2002 में कैंडी में जिंबाब्वे के खिलाफ 51 रन देकर 9 विकेट हासिल किए थे. कैंडी मुरली का जन्मस्थान है. मुरली के अलावा अब्दुल कादिर ने लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ 1987 में 56 रन देकर 9 विकेट हासिल किए हैं.

एजाज पटेल से पहले अनिल कुंबले और जिम लेकर ने मैच की दूसरी पारी में 10 विकेट हासिल किए थे लेकिन एजाज ने मैच की पहली पारी में ही 10 विकेट हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाया है.

How about this message from @anilkumble1074 to @AjazP #INDvNZ https://t.co/OWUaN0Jiaf